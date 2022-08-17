台積5.2億美元公司債完成定價 今年度第五期籌資擴建廠房

台積電台幣156億元公司債完成定價，將用來因應新建擴建廠房設備資金需求。（路透）

台積電 16日公告，今年度第五期無擔保普通公司債完成定價，發行總額為新台幣156億元（約5.2億美元），將用來因應新建擴建廠房設備資金需求。另外，台積電證實，與美國聯邦參議議員暨參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領的訪台團交流，針對在美投資 議題交換意見。

台積電今年2月董事會已核准於不高於新台幣600億元（以當時匯率換算約22.6億美元）額度內，在境內市場募集無擔保普通公司債，並核准於不高於10億美元額度，於台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，以支應產能擴充或汙染防治相關支出資金需求。

台積電隨後於3月公告發債台幣142億元，5月、7月陸續公告台幣61億元與台幣139億元公司債，兩筆公司債都是綠色債券，16日再公告發行新台幣計價公司債，合計新台幣計價公司債已公告發行約498億元。

台積電16日公告，今年度第五期無擔保普通公司債發行總額台幣156億元，依發行期限不同，分為甲類、乙類、丙類及丁類等四種。其中，甲類發行金額為台幣20億元，乙類發行金額台幣89億元，丙類發行金額台幣22億元，丁類發行金額台幣25億元。

台積電說明，今年度第五期無擔保普通公司債甲類發行期限為四年十個月、乙類發行期限為五年期、丙類發行期限為七年期、丁類發行期限為十年期。

發行利率 方面，甲類固定年利率1.65%，乙類固定年利率1.65%，丙類固定年利率1.65%，丁類固定年利率1.82%，委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷，公司債受託人為台北富邦商業銀行，承銷或代銷機構委任群益金鼎證券為主辦承銷商。

針對馬基日前率團訪台，並於16日發布新聞稿宣布結束二天訪台行程，同時透露訪問團會見蔡英文總統及台積電代表談論建立夥伴關係，以改善美國半導體供應鏈及投資，台積電低調回應，「海外投資工作團隊代表已就目前在美投資議題與其進行交流」。

台積電先前已宣布在美國亞利桑那州投資設置5奈米晶圓21廠，專案投資120億美元，該廠是台積電在美國的第二個生產基地，相關建廠進展順利，美國新廠日前已舉行上梁典禮，共有4000名台積電員工和合作夥伴參加，預計如期於2024年量產，第一期月產能2萬片。