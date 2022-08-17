福建推19條措施 引導數位轉型 鼓勵民企創新發展

參加研學的港澳台大學生，在福建福州林則徐紀念館參觀。（中新社）

作為中國大陸民營經濟大省，福建省新發布推動民營經濟創新發展的19條措施，鼓勵和引導民營企業心無旁騖做實業，激發民營企業創新創造活力。

中新社報導，在15日召開的福建省傳承弘揚「晉江經驗」記者會上，福建省發改委副主任張文洋解讀這些新措施時指出，民營經濟覆蓋廣泛，是福建的特色、活力和優勢所在。19條措施充分吸收了民營企業和相關部門的意見建議，既注重產業政策支持引導，又著力滿足企業具體需求；既注重對標先進，又充分體現閩省特色；既注重為民營企業營造良好發展環境，又強調引導企業自身健康發展。

福建此次推出的19條措施，涉及培育民營企業、推動民營經濟轉型提升、拓展民營經濟發展空間、強化民營企業要素保障、優化服務等五個方面，是具有福建特色、便民利企的具體政策。

福建是著名僑鄉，也是港澳台民眾重要祖籍地。在19條措施中，福建官方提出深化與台港澳合作，支持民營企業融入兩岸融合發展示範區建設，鼓勵民營企業與台港澳企業共赴一帶一路 沿線國家和地區開展產能合作。

在梯度培育民營企業、推動民營經濟轉型升級方面，福建鼓勵民間投資 用好基礎設施REITs、政策性開發性金融工具等，積極參與數據中心、人工智能 等新型基礎設施及相關領域投資建設和運營。

同時，福建充分回應企業關切，在提升民營企業智能製造水平、推進經濟數位化轉型方面，篩選一批智能生產線、智能車間和智能工廠優秀供應商，供民營企業選擇，並加快培育貿易數位化和電子商務平台龍頭企業。

「19條支持民營經濟創新發展的政策舉措，將著眼推動民營企業提升科技創新能力，加快轉型升級，開拓國內國際兩個市場、兩種資源，打造更多具國際影響力的產品和品牌。」張文洋說。