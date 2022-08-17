金融時報：中芯7奈米 戰略陷兩難

中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際。（中新社）

中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際上月宣布先進製程有重大突破，令產業觀察人士大感驚訝。英國 「金融時報」駐台北記者席佳琳（Kathrin Hille）指出，中芯開始出貨7奈米晶片 也形成一個戰略兩難：要再投入多少時間和資金，採用效率較低的方式來量產7奈米晶片。

席佳琳指出，中芯開發出7奈米晶片本就是遲早的事，未來一年的發展將顯示，中國大陸晶片製造業者是否已真的準備好要優先推動晶片自給自足，把這項目標的重要性置於賺錢的商業考量之前。

相較於台積電 和南韓三星電子的5奈米產品，中芯的7奈米晶片在技術上落後一代。中芯自從2017年聘請台積電前研發部門戰將梁孟松擔任共同執行長以來，便在16奈米、10奈米等技術取得進展。

然而，中芯現在面臨的問題是，美國正封殺極紫外光（EUV）設備出貨至中國大陸。這類微影設備只需曝光一次，就可在晶圓表面放上積體電路圖案。2019年來，EUV已成為7奈米和更先進製程的主流機台。

中國大陸半導體產業專家富勒（Douglas Fulle）表示：「中芯的進展所引發的轟動被誇大，他們正使用額外的曝光來彌補欠缺EUV機台的情況。」「但據了解，良率很糟糕。」

由於中芯無法取得EUV設備，只能仰賴成熟製程必備的深紫外光（DUV）機台。這種設備只能透過三次甚至四次轉印電路圖，完成7奈米晶片。

美國因擔心中國大陸晶片製造業者可透過這種方式繞開美國的EUV禁令造成的衝擊，近幾月還與荷蘭艾司摩爾、日本Nikon等半導體設備製造商討論停止將DUV機台出貨給中國大陸。但分析師相信，中國大陸已購買足夠DUV機台，能保護自身免受這類風險衝擊。

許多其他晶片業者在邁向7奈米時也曾面臨技術挑戰，就算中芯成功，在與全球同業競爭時，肯定也將面臨一場艱苦戰役，因中芯用DUV機台生產7奈米晶片，需要額外的成本和時間。

席佳琳指出，這是否是一場中芯想要的戰役，仍是個問題。梁孟松和中芯共同執行長趙海軍便對於對於該付出多少代價，繼續追上國際同業的技術，立場分歧。梁孟松希望繼續推動發展先進技術，趙海軍則主張聚焦擴大成熟製程的產能以獲得更多市占。