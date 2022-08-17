中國房企資金吃緊有救了 將由國企承銷債券 提供示範性公司支持

中國大陸監管機構傳出計畫給示範房企提供流動支持，緩解財務及融資的燃眉之急。（本報資料照片）

中國大陸房企資金鏈吃緊的經營困境有救了，市場傳出中國大陸監管機構，計畫透過指定國有企業擔保和承銷示範性房企的人民幣債券新發，給示範房企提供流動支持，緩解財務及融資 的燃眉之急。

監管部門近期指示中債信用增進投資 公司，對房企發行的中期票據開展「全額無條件不可撤銷連帶責任擔保」，傳出首批受惠的包括旭輝控股集團、碧桂園、龍湖集團、遠洋集團、新城控股等示範民營房企。

澎湃新聞援引知情人士的話指出，碧桂園是參會企業，目前在和監管溝通中；遠洋集團、新城控股也是名單裡的示範企業。

龍湖集團正計畫發行一筆人民幣15億元（約2.2億美元）的中期票據，中債信用將提供全額擔保不可撤銷連帶責任保證擔保。

華爾街見聞報報導，龍湖集團16日表示，監管計畫給予積極支持，目前正在溝通中；旭輝控股集團則回應，和監管保持暢通溝通，相信監管對示範性民營房企會有進一步支持，具體信息，以公司公告為準。碧桂園等房企暫無回應。

知情人士指出，幾家示範房企是民營房企中情況較好的企業，但融資最終落地情況還需要觀察。該人士表示，先前也有房企的發債申請獲批，但遲遲未見發行，主要是目前市場信心不足，導致房企融資不暢，監管層如真能對示範房企實施「增進提供全額擔保不可撤銷連帶責任保證擔保」，至少對示範房企而言是利多消息，可以推動房企發債的進度，緩解流動壓力，給予市場更多信心。

昨日收盤，A股、港股地產類股齊齊拉升，港股市場上，碧桂園服務漲幅15.03%，龍湖集團漲12.42%，碧桂園漲9.05%。

中國大陸國家統計局15日公布的數據顯示，房地產 市場呈現放緩態勢，前7月房地產投資有所下降，從房產銷售情況來看，商品房銷售面積降幅比上半年略有擴大。