我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

中國房企資金吃緊有救了 將由國企承銷債券 提供示範性公司支持

記者林宸誼／綜合報導
中國大陸監管機構傳出計畫給示範房企提供流動支持，緩解財務及融資的燃眉之急。（本報資料照片）
中國大陸監管機構傳出計畫給示範房企提供流動支持，緩解財務及融資的燃眉之急。（本報資料照片）

中國大陸房企資金鏈吃緊的經營困境有救了，市場傳出中國大陸監管機構，計畫透過指定國有企業擔保和承銷示範性房企的人民幣債券新發，給示範房企提供流動支持，緩解財務及融資的燃眉之急。

監管部門近期指示中債信用增進投資公司，對房企發行的中期票據開展「全額無條件不可撤銷連帶責任擔保」，傳出首批受惠的包括旭輝控股集團、碧桂園、龍湖集團、遠洋集團、新城控股等示範民營房企。

澎湃新聞援引知情人士的話指出，碧桂園是參會企業，目前在和監管溝通中；遠洋集團、新城控股也是名單裡的示範企業。

龍湖集團正計畫發行一筆人民幣15億元（約2.2億美元）的中期票據，中債信用將提供全額擔保不可撤銷連帶責任保證擔保。

華爾街見聞報報導，龍湖集團16日表示，監管計畫給予積極支持，目前正在溝通中；旭輝控股集團則回應，和監管保持暢通溝通，相信監管對示範性民營房企會有進一步支持，具體信息，以公司公告為準。碧桂園等房企暫無回應。

知情人士指出，幾家示範房企是民營房企中情況較好的企業，但融資最終落地情況還需要觀察。該人士表示，先前也有房企的發債申請獲批，但遲遲未見發行，主要是目前市場信心不足，導致房企融資不暢，監管層如真能對示範房企實施「增進提供全額擔保不可撤銷連帶責任保證擔保」，至少對示範房企而言是利多消息，可以推動房企發債的進度，緩解流動壓力，給予市場更多信心。

昨日收盤，A股、港股地產類股齊齊拉升，港股市場上，碧桂園服務漲幅15.03%，龍湖集團漲12.42%，碧桂園漲9.05%。

中國大陸國家統計局15日公布的數據顯示，房地產市場呈現放緩態勢，前7月房地產投資有所下降，從房產銷售情況來看，商品房銷售面積降幅比上半年略有擴大。

融資 投資 房地產

上一則

台積5.2億美元公司債完成定價 今年度第五期籌資擴建廠房

延伸閱讀

曾是中國最大地產商 碧桂園被惠譽下調至「垃圾級」

曾是中國最大地產商 碧桂園被惠譽下調至「垃圾級」
全球債市波動加劇 日本壽險業和退休基金上月大賣外債

全球債市波動加劇 日本壽險業和退休基金上月大賣外債
中國資產管理一哥紓困房企 官方加大力道化解房地產風險

中國資產管理一哥紓困房企 官方加大力道化解房地產風險
世界500強 中企營收首超美 占總營收31% 恆大、融創跌出榜外

世界500強 中企營收首超美 占總營收31% 恆大、融創跌出榜外

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

2022-08-14 07:22
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
李揆晟卸任凱雷集團執行長職位。（取自網路）

他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光

2022-08-09 20:12

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞