FT：中芯7奈米大突破 卻也帶來策略上的兩難困境

中國晶圓代工龍頭中芯國際。（中新社）

中國晶圓代工龍頭中芯國際上月宣布先進製程有重大突破，令產業觀察人士大感驚訝。英國「金融時報」駐台北記者席佳琳在意見專欄指出，中芯開始出貨7奈米晶片 原本就是遲早的事，但問題在於，中芯願意投入多少時間和資金，採用國際同業已放棄的技術來量產7奈米晶片。

席佳琳指出，未來一年情勢的發展將顯示中國晶片製造業者是否已準備好優先推動政府所推行的本國晶片自給自足，把這項目標的重要性置於賺錢的商業考量之前。

比起晶圓代工巨擘台積電 和南韓三星電子提供給業界的最先進5奈米產品，中芯生產的7奈米晶片在技術上落後一代。7奈米只是高階運算晶片的最低要求，這類高階運算晶片可快速處理伺服器、智慧手機的大量資料。

中芯自從2017年聘請台積電前研發部門戰將梁孟松擔任共同執行長以來，便在16奈米、10奈米等技術取得進展。

然而，中芯現在面臨的問題是，美國正封殺極紫外光（EUV）設備出貨至中國。這類微影設備只需曝光一次，就可在晶圓表面放上積體電路圖案。自從2019年來，EUV已成為7奈米和更先進製程的主流機台。

中國半導體產業專家富勒（Douglas Fulle）表示：「中芯的進展所引發的轟動被誇大，他們正使用額外的曝光來彌補欠缺EUV機台的情況。」「但據了解，良率很糟糕。」

由於中芯無法取得EUV設備，只能仰賴成熟製程必備的深紫外光（DUV）機台。這種設備只能透過三次甚至四次轉印電路圖，來完成7奈米晶片。

美國因擔心中國晶片製造業者可透過這種方式繞開美國的EUV禁令造成的衝擊，近幾月還與荷蘭艾司摩爾、日本的Nikon等半導體設備製造商討論停止將DUV機台出貨給中國的選項。但分析師相信，中國已經購買足夠的DUV機台，來保護自身免受這類風險衝擊。

其實，許多其他晶片業者在邁向7奈米時，也面臨技術上的挑戰。例如英特爾就花了多年突破10奈米以下技術。就算中芯成功，在面臨與全球同業競爭時，肯定是場艱苦戰役，原因是中芯利用DUV機台生產7奈米，需要額外的成本和時間。

席佳琳分析指出，這是否是一場中芯想要的戰役，仍是個問題。對於公司應該付出多少代價來繼續追上國際同業的技術立場，梁孟松和中芯共同執行長趙海軍的立場分歧。梁孟松希望繼續推動發展先進技術，趙海軍則主張聚焦擴大成熟製程的產能以獲得更多市占。就在上周五，趙海軍向投資 表示，中芯應該靈活將產能分配給成熟技術製成，因應工業用晶片等其他領域的強勁需求。