中國70城新房價跌勢擴大 官方：總體下行趨緩

中國大陸7月70個大中城市房價出爐，新房住宅價格較6月下降城市有40個。 （中通社）

中國7月70個大中城市房價 出爐，新房住宅價格較6月下降城市有40個，比6月增加兩個。其中，二、三線城市較6月整體呈現降勢，年降幅並擴大。

中國國家統計局昨（15）日發布數據顯示，從各線城市表現來看，7月一線城市新建商品住宅銷售價格較6月上漲0.3％，漲幅比6月回落0.2個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格由上月上漲0.1％轉為持平。三線城市新建商品住宅銷售價格較6月下降0.3％，降幅與6月相同。中國國家統計局新聞發言人付淩暉則表示，今年以來，房地產 市場整體呈現下行態勢，但總體下行態勢趨緩。

具體到各個城市來看，7月新房價格下跌幅度最大的十個城市分別是：北海、安慶、吉林、南寧、大理、常德、丹東、溫州、湛江、秦皇島。

上漲的城市中，漲幅前十的城市分別是：成都、南昌、揚州、杭州、合肥、西安、北京 、上海、銀川、福州。其中，成都新房價格已連續四個月的月漲幅領跑70城，7月成都新房價格較6月上漲1％，排名第一。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，7月不同城市房價表現分化，一線城市仍表現出較強的韌性。7月一線城市新房、二手房價格較6月均上漲，二手房價格漲幅較6月擴大。一線城市的韌性主要是住房需求支撐性較強。相對而言，多數弱二、三線城市住房需求支撐性相對較弱，7月二、三線城市房價整體呈下降走勢，二線城市二手房價格跌幅較上月擴大。

與此同時，中國國家統計局發布數據顯示，1至7月，中國商品房銷售面積7億8,178萬平方公尺，年減23.1％，其中住宅銷售面積下降27.1％。