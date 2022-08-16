中國蘋概股 舜宇光學獲利腰斬

近來正積極搶奪iPhone訂單，舜宇光學上半年營收及獲利雙雙衰退，且皆遜於市場預期。（路透）

中國蘋概股舜宇光學昨（15）日發布上半年財報顯示，營收 人民幣169.71億元（約25億美元），年減14.4％；淨利人民幣13.57億元（約2億美元），年減49.5％；每股盈餘人民幣1.24元。舜宇光學上半年營收及獲利均呈現衰退局面，且皆遜於市場預期。

市場分析則認為，舜宇光學上半年淨利大幅下滑，主因發動價格戰，犧牲獲利以取得更多蘋果廣角鏡頭的訂單有關。

舜宇光學指出，上半年營收下降主因受疫情反覆、晶片短缺、俄烏衝突及通貨膨脹等影響。其中，智慧手機 市場需求疲軟以及智慧手機鏡頭呈現降規降配態勢，導致集團手機鏡頭及手機鏡頭模組的出貨量較去年同期下降，並加大平均銷售價格的壓力；同時，該集團車載鏡頭和車載模組增速也不如預期。

舜宇光學業務主要分為光學零件、光電產品及光學儀器三個板塊。上半年光學零件事業營收約人民幣43.99億元（約6.4億美元），占集團總營收約25.9％，去年同期則占約 21.9％；光電產品營收約人民幣123.7億元（約18億美元），該事業占比72.9％，去年同期則占約77.2％；光學儀器營收約人民幣2.01億元，占比約1.2％，去年同期則占約0.9％。

上半年集團毛利率 約20.8％，較去年同期下降4.1個百分點。公司指出，毛利率的下降主要是因為受智慧手機鏡頭降規降配以及需求疲軟影響，手機鏡頭及手機鏡頭模組的毛利率均有所下降。

報告指出，上半年光學零件、光電產品及光學儀器事業的毛利率分別約35.5％、11.6％及44.6％，去年同期則分別約42.9％、14.8％及44.2％。

舜宇光學承認，未來全球經濟復甦預計仍將困難重重，故消費需求恐將持續低迷，相關產業發展不容樂觀，企業經營仍面臨巨大壓力。該公司亦稱，隨著數位經濟、綠色經濟逐漸成為全球經濟增長的主引擎，光電產業將看到新的增長空間和發展機會。自動駕駛快速發展促進多傳感器的搭載，VR／AR、機器人視覺等新興行業市場空間巨大。

舜宇強調「短期的壓力也是動力」，未來會在四方面推動企業成長與價值提升，包括提升市場占有率；持續加大新事業投入，卡位行業戰略控制點；提升管理精細度，持續改善經營質量；加強人才隊伍建設。