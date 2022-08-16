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中國理想汽車 Q2大賠9448萬美元

記者葉文義／綜合報導

中國「造車新勢力」三雄之一的理想汽車昨（15）日發布第2季財報，營收人民幣87.33億元（約12.8億美元），年增73.3％；虧損人民幣6.4億元（約9448萬美元），虧損較去年同期擴大172.2％。該公司表示，上半年新能源汽車銷售成績亮眼，但要實現整體獲利仍有一段距離。

理想汽車第2季新能源汽車理想ONE的交付量為2萬8687輛，年增63.2％，較首季交付量3萬1716輛減少9.5％。該公司預估第3季車輛交付量為2.7萬至2.9萬輛，年增7.5％至15.5％，與第2季大致持平。實際上，理想於7月已交付1萬422輛理想ONE，年增21.3％。

理想汽車積極擴大產品線，今年6月21日正式發布家庭智能旗艦SUV「理想 L9」。該公司對於理想L9期待甚高，這是一台旗艦級全尺寸SUV，圍繞家庭用戶打造的六人座SUV，是理想汽車推出的第二款產品。

據汽車之家報導，理想L9僅有Max版一款配置，售價為人民幣45.98萬元，並於6月21日發表當日晚間開啟預訂。據悉，該車公布售價後72小時累計支付人民幣5,000元的預訂用戶超過3萬名，理想L9預計將於8月18日正式出廠，公司高層指9月可交付1萬輛。

與此同時，近期網傳有關理想第三款新車的最新消息，新車定位六人座中大型SUV，或命名為理想L8。新車預計售價在人民幣35萬元以上，未來可能將取代目前在售的理想ONE，預計2023年第1季推出。

理想汽車表示，今年上半年因新冠疫情給全行業的零組件供應鏈帶來重大挑戰，但該公司仍實現穩健的財務和運營業績，上半年總交付量達到6萬403輛，年增100.3％；上半年營收人民幣182.9億元，年增112.4％；虧損人民幣6.29億元，年減5.7％。

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