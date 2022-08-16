台股上市櫃獲利 飆出5大新紀錄

台灣上市櫃公司第2季財報昨（15）日全數出爐，總獲利達1.06兆元台幣（約35億美元）、獲利創新高家數140家，累計上半年總獲利共2.19兆元台幣（約73億美元），寫下單季獲利歷年同期新高、每股獲利（EPS ）創新高家數同期最多、上半年獲利歷年同期新高、連五季創新高家數破百家、連五季的單季獲利破兆元等五大新紀錄。

法人表示，台灣上市櫃公司在第2季營運上，遇高通膨、封城、金融股提列防疫險損失、全球股債雙跌等利空衝擊，仍繳出歷年同期最佳獲利，展望第3季，上述利空逐漸淡化，全球股債市也同步反彈，且在近期陸續召開法說會的公司中，台積電 看好本季度營收有望成長一成，ABF、蘋果供應鏈等旺季效應可期下，預期本季獲利可望較上季成長約5%，有機會挑戰1.1兆元的獲利高峰。

上市櫃公司昨（15）日完成財報公布，在半導體、網通等產業發威下，第2季單季獲利加計富邦金、國泰金等15家金控自結獲利數字，全體上市櫃公司合力交出1.06兆元，雖較第1季下滑7.7%、但較去年同期成長2.5%，為歷年同期的獲利新高，並為史上單季第四高。

在EPS表現上，第2季EPS創歷史新高計有台積電、金像電、南電、景碩、萬泰科、台半、智邦、全科、世界、聯發科、長榮 等140家，為歷史單季的次高、歷年同期新高紀錄；也因連續五季EPS創新高的家數都突破百家，為台股 歷史最長的新紀錄。

在上半年獲利方面，全體上市櫃公司合計為2.19兆元，年成長7.7%，為歷年同期新高。

台股自2021年第2季以來，截至今年第2季，已連續第五個季度的獲利突破1兆元，也為歷史最長的新紀錄。

其中，受到第2季中國大陸長三角等地封城的諸多不利因素影響，單季獲利較上季成長的公司僅約700餘家，意味有近千家獲利下滑，但在台積電、長榮、聯發科、鴻海、聯電、台塑、台塑化、日月光投控、中華電、欣興等大型龍頭公司帶動，約逾520家公司交出季、年雙成長的亮麗成績，是第2季獲利可以創下歷史同期新高的主要功臣。