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中外長王毅：美方每次挑釁 中方都必須做必要反應

記者陳政錄／北京即時報導
中國外交部長王毅。（取自中國外交部網站）
中國外交部長王毅。（取自中國外交部網站）

美國國會參議員馬基14日組團訪台，共軍東部戰區15日即組織軍演，中國國防部、外交部、國防部也接連發聲。據中國外交部網站，外長王毅15日以視訊方式會見來訪使節時，也提到台灣問題，強調針對美方每次發起的公然挑釁，中方都必須做出必要正當反應。

據中國外交部網站消息，王毅15日以視訊方式，會見來中國訪問的亞非開發中國家駐日內瓦使節，他在會上介紹中國人權事業發展成就，並闡述了「台灣問題的歷史經緯和中方的嚴正立場」。

王毅指出，針對美方每次發起的公然挑釁，中方都必須做出必要正當反應，這是在行使維護國家主權和領土完整的正當權利，也是在維護不干涉內政原則這一國與國交往的「黃金法則」和發展中國家安身立命的「護身法寶」。

他也說，中方願在平等和相互尊重基礎上，以開放態度，和各國展開人權交流與合作，相互借鑒，共同進步。

王毅喊話，面對新冠疫情持續延宕、國際形勢動盪不安、冷戰思維死灰復燃，我們比任何時候都需要一個強有力的聯合國

他重申，要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。要進一步提升廣大發展中國家的代表性和發言權，不能使多邊機構淪為個別國家和國家集團操縱決定國際事務的工具。

據中國外交部，獅子山、賴索托等非洲國家常駐日內瓦大使接連代表到訪使節發言，表示願和中國延續雙邊友好關係。

中國外交部網站稱，這些使節們表示，聯大2758號決議確立的「一個中國原則」是國際社會共識，也是各國和中國發展雙邊關係的政治基礎。「台灣、新疆都是中國的一部分，中國的內政不容干涉，各國的內政也都不容干涉。」

王毅 聯合國 國防部

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