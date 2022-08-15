中國水泥價格 已現止跌回升

中國水泥價格近期出現止跌回升跡象，由於各地發布錯峰生產通知，庫存壓力有望緩解，加上進入傳統開工旺季，水泥市場逐步恢復，多家企業也在近期上調產品價格。

下半年以來，中國多地集中開工重大項目，據我的鋼鐵網（Mysteel）統計，7月中國各地共開工5669個項目，月增19.5％；總投資 額人民幣3兆4827億元（約5兆1969億美元），月增12.1％，年增26.2％。

施工旺季來臨，作為主要建材之一的水泥需求端也逐步轉好。分區域來看，中國各地水泥價格上漲幅度不一。

數字水泥網資料顯示，8月以來，東北地區水泥價格每噸已上調人民幣60元至80元；重慶主城地區水泥價格上調30元；貴州部分地區個別企業宣布上調水泥價格10元。

知情人士指出，目前廣東、廣西地區由於水泥廠置換的新增產能逐步投產，疊加颱風、雨季影響，水泥價格未見明顯上漲。但隨著旺季周期臨近，目前價格也已止跌回穩。

8月以來，中國水泥企業逐步的嘗試調高價格，但上漲幅度需要觀察出貨情況。業內人士表示，水泥企業普遍對未來市場較為看好，因此執行錯峰生產的態度較為積極。其中，遼寧、吉林、黑龍江三省陸續發布錯峰生產通知，要求區域內所有熟料生產線自8月1日起停窯30天。

國海證券 指出，夏季錯峰生產力度加大，疊加下游地產、基建等需求逐步恢復的預期，預計8月水泥價格將繼續小幅回升，9月上漲幅度有望進一步加大。

業內人士表示，從全中國範圍來看，以東北、西北、華北為代表的北方水泥市場產量占比約為20％，其餘80％的水泥產能都分布在南方地區。

南方水泥市場下半年的旺季周期一般從8月中下旬開始，一直持續到12月。