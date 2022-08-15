海底撈 上半年恐虧逾2億人民幣

川味火鍋連鎖品牌海底撈14日晚間發布獲利預警，因疫情 及關店影響，該集團初估2022年上半年虧損約人民幣2.25億元至2.97億元（約3357萬美元至4431萬美元），去年同期淨利人民幣9650萬元（約1440萬美元）。

海底撈指出，2022年上半年營收 預計不低於人民幣167億元（約24.9億美元），對比2021年同期營收約人民幣201億元（約29.9億美元），減幅不超過17%。

對於營收減少，海底撈表示，主要是由於2022年3月至5月新冠疫情影響而導致中國若干餐廳停止營業或暫停堂食（內用）服務及客流量減少，以及因「啄木鳥計畫」餐廳數目對比2021年同期減少。

據了解，海底撈於2021年11月宣布推出「啄木鳥計畫」強調關店但不裁員，關注經營業績不佳門市，收縮業務擴張，以進一步改善經營狀況。海底撈表示，預計上半年虧損主因是「啄木鳥計畫」下部分門市關閉等，發生的處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約人民幣2.55億元至3.27億元（約3805萬美元至4879萬美元）。

資料顯示，海底撈上半年有68家店連續30天未能營業。關閉的68家店中，深圳占八家，北京 和鄭州這兩個主戰場分別關閉四家，杭州和中山分別關了三家，其餘城市關閉一至二家不等。

海底撈表示，隨著新冠疫情的逐漸緩和，2022年6月以來，中國及其他地區的餐廳經營表現已經明顯好轉。在今年6月中旬，海底撈成立社區營運事業部，專注於堂食服務之外的多元化餐飲服務創新，嘗試在後疫情時代，部署「到家+到店」核心戰略，發揮連鎖經營和供應鏈優勢，探索和滿足新常態下的餐飲消費需求。

據海底撈年報，截至2021年底，海底撈門市數量共1443家，其中1329家位於中國，114家位於台港澳及其他國家。