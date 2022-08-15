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華為翻轉 第二季營收恢復增長

記者葉文義／綜合報導
華為今年第2季營收人民幣1706億元，年增1%，這是自美國對其實施出口限令制裁以來，首次實現營收正增長的季度。（新華社）
華為今年第2季營收人民幣1706億元，年增1%，這是自美國對其實施出口限令制裁以來，首次實現營收正增長的季度。（新華社）

中國電信設備巨頭華為上半年業績報告顯示，今年第2季營收人民幣1706億元（約254.5億美元），年增1％，這是自2020年第4季美國對其實施出口限令制裁以來，首次實現營收正增長的季度。

今年上半年，華為整體營收人民幣3016億元（約254.5億美元），年減5.87％。

其中，運營商業務營收人民幣1427億元（約212.9億美元），年增4.24％，占比從42.7％上升至47.3％；企業業務營收人民幣547億元（約81.6億美元），年增27.5％，占比從13.3％上升至18.1％；終端業務營收（原來的消費者業務）人民幣1013億元（約151.1億美元），年減25.35％，占比從42.3％下降至33.6％。

由此可見，華為運營商業務及企業業務保持穩定增長，終端業務（消費者業務）在外部複雜環境下，增長遇到挑戰。對此，華為表示，上半年整體經營結果符合預期。華為輪值董事長胡厚崑表示，儘管終端業務受到較大影響，ICT基礎設施業務仍保持穩定增長。

由於較高的技術與軟體研發投入，華為上半年淨利顯著下降。上半年華為9淨利人民幣150.8億元（約22.5億美元），年減幅達51.97％，淨利率5%，較去年同期的9.8％大幅下滑4.8個百分點。淨利驟減主因華為積極尋找新業務領域和開發新解決方案造成相關成本大幅增加所致。

據了解，川普時代的一系列禁令，切斷華為與美國合作夥伴以及台積電等其他主要晶片供應商的關係，這兩年，華為嘗試涉足電動汽車、太陽能和智慧城市等領域。

近一年來，華為還陸續成立三批軍團，覆蓋煤礦、智慧公路、海關和港口、智慧太陽能等20餘個行業。

華為企業事業群（BG）副總裁陳幫華表示，儘管2021年，華為在雲端、數位能源等領域都實現營收30％的增長，海外增長也接近20％，但中國國內增長並不符合預期。因此，華為成立軍團，希望將To B業務進一步聚焦子行業，透過軍團的模式更貼近客戶，來帶動收入增長。

值得留意的是，在手機業務受到較大影響情況下，華為終端事業群（BG）圍繞著智慧辦公、運動健康、智慧家居、智慧出行、影音娛樂等五大場景，持續產品創新。

同時，隨著鴻蒙生態的初步建成，華為期待突破技術禁錮，能夠在智慧汽車和智慧手機上仍有所成就。

業內分析，從目前的情況來看，華為只是穩定下來，並沒有完全重生，現在押注於許多新業務，也是大規模投資的時候了。

華為 營收 汽車

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