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中國地方發行專項債約5446億美元 提前達標

記者葉文義／綜合報導

為穩住下半年經濟，中國各地積極增加基礎建設，中國財政部最新數據顯示推估，2022年全年用於專案建設的新增專項債限額人民幣3.65兆元（約5446億美元），至8月上旬基本發行完畢，進度相比去年提前近半年，充分體現當局穩投資決心，各地採取積極財政重要工具。

有別於一般地方債沒有特定的發行目的，專項債是指中國地方政府為了籌集資金建設某專項具體工程而發行的債券，由國務院批准各地限額，是拉動投資最直接、最有效的政策工具之一。今年除了發行使用進度快，中國地方政府專項債還有個新特點，就是使用範圍擴大，重點用於交通基礎設施、能源等九大領域，還擴及新能源、新基建項目。

今年上半年，中國GDP年增2.5％，要實現5.5％的年增長目標，下半年的壓力很大。在出口方面，由於海外經濟增長放緩和高通膨，國際市場需求下降，這可能會影響中國出口。因此，投資將擔負更重大責任，目前，中國各地都在大力推進重大專案投資，尤其加大對高新技術製造業的投資。

媒體引述廣東省財政廳副廳長陳國煌表示，今年發行的專項債近八成落實到交通、產業園區等拉動投資明顯的領域。實際上，今年專項債不少投向在新能源、新基建等項目，比如在廣西貴港港北區，今年92％的專項債都投向了新能源專案。

投資 國務院 財政部

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