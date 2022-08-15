台灣聯發科分紅 5.2億美元再創高

聯發科上半年員工分紅近期將「開獎」，總金額上看近158億元，創新高，平均每名員工可望分得新台幣110萬至120萬元。（歐新社）

全球手機晶片 龍頭聯發科上半年員工分紅近期將「開獎」，總金額上看近新台幣158億元（約5.2億美元），創新高，平均每名員工可望分得新台幣110萬至120萬元（約3.6萬美元至3.9萬美元），「做半年就領逾百萬元獎金」，羨煞一般上班族。

聯發科員工分紅分為上、下半年兩次發放，時間點分別是每年2月與8月，上半年分紅於同年8月發放，下半年分紅則於隔年2月發放。這次8月要發放的分紅，是以上半年公司獲利與個別員工績效表現等為基準來配發。

雖然目前半導體雜音多，但聯發科上半年營運繳出好成績，使得8月即將發放的員工分紅總額，預期也會再創歷史新高。

聯發科是透過提撥稅前盈餘的一定比率來發放員工分紅，外界估計約為二成左右。該公司今年上半年稅前盈餘為新台幣789.07億元（約26億美元），以二成來計算，約等於新台幣157.81億元（約5.2億美元），總金額續創歷史新高，高於其今年2月以同比率推算的員工分紅總額約新台幣132億元（約4.3億美元）左右。

儘管聯發科這次發放的員工分紅總金額創新高，但因員工人數增加，導致每個人可分得的金額遭稀釋。根據聯發科年報，該公司到今年2月底時，總員工數約超過2萬人，其中，近年台灣員工所占比例有緩步提高的趨勢，且農曆新年後，該公司又增聘不少人才。

外界推估，可參與8月分紅的員工人數，約在1.3萬至1.4萬人之間，平均每人可得分紅約在新台幣110萬至120萬之間，與今年2月其員工分紅的平均數相當，但仍高於去年8月分紅平均近新台幣百萬元的水準。

由於平均數可能易受少數高階主管分紅金額影響而拉高，外界預期，實際上聯發科基層員工所獲的分紅金額可能低於上述平均數。據了解，影響聯發科每位員工實際分紅金額的因素，包括個別員工所屬部門、職等、績效表現等。

根據公開資訊觀測站資料，聯發科去年在台灣上市半導體業中，非擔任主管職務全時員工薪資平均數居冠、達新台幣515萬元（約17萬美元），領先第二位聯詠的新台幣499.4萬元（約16.5萬美元），與第三位晶豪科的新台幣450.9萬元（約14.9萬美元）。但若以較能反映大部分員工薪資水準的中位數來看，去年則由晶豪科以新台幣433.3萬元（約14.3萬美元）奪魁，聯詠新台幣401.8萬元（約13.2萬美元）居次，聯發科則排第三，中位數為新台幣399.2萬元（約13.1萬美元）。

聯發科2020年非擔任主管職務全時員工薪資平均數為新台幣308.9萬元（約10.2萬美元），中位數則為新台幣264.1萬元（約8.7萬美元），該公司2021年的前述薪資平均數與中位數都明顯成長。

聯發科先前曾透露，招募碩士畢新鮮人的年薪上看新台幣200萬元（約6.6萬美元），博士畢新鮮人年薪則上看新台幣250萬元（約8.2萬美元），相關數字即包括月薪、年終獎金與員工分紅等。