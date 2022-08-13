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鴻海攜手Vedanta在印度生產晶片 傳廠址幾近選定

編譯黃淑玲／綜合報導
日經報導，鴻海與印度Vedanta要在印度打造的廠區，已接近選定廠址。（路透）
日經報導，鴻海與印度Vedanta要在印度打造的廠區，已接近選定廠址。（路透）

日經新聞12日報導，要與台灣鴻海集團合作在印度生產晶片的印度金屬巨擘Vedanta，已接近選定合資廠址，合資案計畫投資200億美元，設立科技製造中心，生產微晶片、顯示器與其他產品。

知情人士透露，Vedanta主管已造訪西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）普恩（Pune）市一處占地160公頃的地點，該地會是首選，其他可能地點包括附近的古吉拉特邦（Gujarat）、南部的卡納塔克邦（Karnataka）。

消息人士說，鴻海方面也派員參與選址，但還不清楚鴻海在這樁合作案所扮演的角色。鴻海今年2月同意投資近1.2億美元，與Vedanta在印度發展半導體，當時未說明細部規畫。鴻海未回應日經新聞的置評請求。

日經引述馬哈拉施特拉邦的政府文件指出，這兩家公司合作開發的製造園區裡，可能包含一座顯示器工廠、一座晶片設施，以及一座晶片封測廠。

這份文件擘畫出若這座廠區落腳馬哈拉施特拉邦的可能樣貌，包括投資9450億盧比（約120億美元）於一座顯示器製造設施、5970億盧比於一座半導體設施、約360億盧比於所謂的外包半導體組測設施。

歷經全球晶片短缺危機後，印度政府為降低對外國晶片的依賴，承諾支出300億美元改革科技產業，在當地打造晶片供應鏈。

Vedanta董事長Anil Agarwal上周接受印度商業標準報訪問時表示，「印度每年進口約160億美元的顯示玻璃與160億美元的半導體。我必須推動規模很大的計畫，才能改變我的國家。」他提到在半導體部分，邀請了鴻海，「雙方合資廠的首波生產會在兩年內開始」。他說，將立刻投資約100億美元，其餘資金將隨計畫擴大而投入。

鴻海董事長劉揚偉10日表示，已制定在印度和東南亞發展電動車與半導體的積極計畫，「我們對於在印度的進展感到十分鼓舞。我們在印度的營運一定會擴大。」

印度 晶片 鴻海

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