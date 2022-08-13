寧德時代砸508億人民幣 匈牙利建廠

寧德時代發布公告，擬在匈牙利德布勒森市投資建設匈牙利電池產業基地。（新華社資料照片）

中國大陸電動車電池供應商寧德時代12日公告，擬在匈牙利德布勒森市投資 建設匈牙利時代新能源電池產業基地專案，專案總投資不超過人民幣508.6億（約75.43億美元）。

建設內容為建設100GWh動力電池系統生產線。總建設期預計不超過64個月，其中首棟廠房在獲得相關審批後將於2022年內開工建設。

寧德時代表示，本項目投資建設將增加公司資本開支和現金支出，但從長遠來看對公司全球業務布局和經營業績具有積極影響，符合公司全體股東的利益。

寧德時代表示，由於專案建設規模較大，專案存在建設未能按期完成或建設成本高於預期成本的風險。此外，本次投資尚需獲得公司股東大會，以及北京和匈牙利政府及相關部門的審批或備案，存在一定的不確定性。

財報顯示，寧德時代海外市場的比重正逐年攀升。公司年報數據顯示，2019年海外收入僅占全部營收 的4.37%，2020年迅速增長至15.71%，2021年有278.7億元收入來自海外，占全部營業收入的21.38%，年增252.47%，遠超過當年境內收入141.64%的同比增長率。

在毛利率 方面，境外也有明顯優勢，2021年，公司境內毛利率為25.14%，而海外毛利率則達30.48%。

在今年年初的公司調研會上，寧德時代表示，未來公司擬加強海外基地佈局，完善包括境外員工培訓等體系建設。

目前寧德時代在全球有十大生產基地，在海外僅有位於德國圖林根州的一家。該工廠於2019年10月18日動工，規畫產能為14GWh。目前工廠已獲得8GWh電芯生產許可，第一批電芯將在2022年底前下線。