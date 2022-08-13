穩經濟拚內需 中國各省各出奇招

中國大陸致力下半年經濟，包括河南、天津、上海等多地，自本月初起推出若干措施，透過促消費穩經濟大盤。分析人士指出，擴內需是下半年政策著力點，預計更多舉措公布，鞏固經濟向好勢頭。

上海證券報報導，整理各地近期的擴內需措施，北京透過線上線下等方式發放人民幣1億元餐飲消費券，推動餐飲市場有序復甦；天津擬推出20條措施支持汽車 、家電，以及家居消費；雲南提出六方面行動，支持昆明建設面向南亞東南亞 國際消費中心城市；上海、深圳均舉辦購物節。

此外，多個城市也透過發放文旅、體育、餐飲、汽車、酒店等各類的消費券，提振市場消費信心。國家電影局還透過不同平台，派發人民幣1億元觀影消費券。

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲表示，解決消費疲弱的問題是確保今年經濟增長在合理運行區間的關鍵，應多措並舉激活需求，釋放中國超大規模市場紅利，「擴大內需的突破口在於加快重點項目落地。」

植信投資 研究院高級研究員羅奐劼認為，接下來地方可能會加快項目審批，發揮對投資的帶動作用。

中國國家統計局將於下周公布7月經濟運行數據，機構普遍預測，隨著穩經濟一攬子政策落地見效，基建和製造業投資、消費等數據將改善。