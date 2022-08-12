Gogoro執行長陸學森：電池在台交換站 年底將比加油站還多

Gogoro創辦人陸學森。（聯合報系資料照片）

台灣電動機車製造商Gogoro執行長陸學森向美國財經媒體CNBC表示，今年底以前，Gogoro在台灣的電池交換站點，就會比加油站還多。

CNBC於11日刊出訪問睿能創意（Gogoro）創辦人兼執行長陸學森的報導。報導形容Gogoro是「亞洲的兩輪特斯拉 」（Asia's Tesla of scooters）。

CNBC指出，陸學森不愛聽到「不行」（No）這個詞。陸學森說：「如果我第一次問人，我能不能做某件事，得到的答案是『不行』，我就會再去問另一個人，如果第二個人又說『不行』，那我就反而會去做」，「我會自己去做，因為我真的相信這個構想」。

這個「不問第三次」的哲學，讓52歲的陸學森締造當前成就。他是Gogoro創辦人，生產電動機車以及建立電池交換網路。Gogoro自2011年成立以來，已闢建超過2,300個電池交換站，每日的電池交換達35萬次，投資 人包括鴻海集團、印尼 叫車與外送巨頭GoTo、以及美國前副總統高爾麾下的世代投資管理公司（Generation Investment Management）。

儘管Gogoro已打出知名度，他結合都會運輸和永續的概念卻未必廣被接受，「不只沒人在做這類主題，同時也沒人相信我們...我們剛成立旗艦店時，走進門市的人會問：『如果你們破產了，電池歸誰？』」。他笑著說，這個問題很沒禮貌，但他認為電池好用、又方便交換，是擄獲消費者芳心的關鍵。

陸學森對創新並不陌生，他曾在微軟（Microsoft）工作，領導重要產品的產品發想與品牌開發，包括一開始的Xbox和Windows XP，也曾出任智慧手機製造商HTC的創新長。

他建議開發新產品時該有的三大訣竅：

1. 傾聽別人意見

陸學森說，創新不是靠自己就能做到的，若走進他的辦公室，會發現相當嘈雜，許多人進進出出，聊天談事情。他表示，創造新產品最重要的一環是善用「你的耳朵」，要有能力從聽到的1,000個想法中，加以取捨、並挑出可行的構想進行整合，接著領導團隊朝相同的方向工作。光有點子不夠，執行力才是重點。

2. 跳脫常規思考

陸學森不喜歡再做別人已做出範本的東西，必須要有自己的創意，這正是過去催生出Xbox的途徑：「這是一個提供運算科技的盒子，不只是一台遊戲主機」，「並非思考玩遊戲的應用，而是一台能提供娛樂的個人電腦（PC）」。

3. 找出正確的產品優勢

要說服消費者改騎電動車是一大挑戰，但Gogoro的任務，是提供消費者充電的無縫體驗。因此，Gogoro的電池交換系統能讓車主一到電池交換站能在幾秒內換到電池，而不是要在充電站花幾小時充電。

陸學森說：「你必須提供更方便、使用者體驗更棒的某個東西，必須提供人們會笑著使用的東西，那麼人們就會採用。」

Gogoro的主要目標為亞洲市場，在台灣、中國大陸、印尼、日本和南韓有據點。陸學森認為，要在西方市場成功，就要製造出像特斯拉那麼厲害的四輪車，「我們的焦點在亞洲的5億台雙輪車市場」，該公司計劃拓展到亞洲其他市場。