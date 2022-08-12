我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

CDC取消社交距離、隔離鬆綁 學者憂「防疫收不回來」

新能源車熱賣 中國鋰電池產值 上半年逾4800億

記者葉文義／綜合報導
中國新能源汽車產業快速發展，上半年鋰離子電池產量超過280吉瓦時（GWh），年增150％。(新華網)
中國新能源汽車產業快速發展，上半年鋰離子電池產量超過280吉瓦時（GWh），年增150％。(新華網)

中國大陸工信部近日公布數據顯示，今年上半年，在碳達峰、碳中和目標引領和下游旺盛需求帶動下，中國大陸鋰離子電池產業主要指標實現高速增長。據測算，上半年中國大陸鋰離子電池產量超過280吉瓦時（GWh），年增150％，全行業收入突破人民幣4800億元（約711.58億美元）。

鋰離子電池產業主要指標的增長，與新能源汽車產業快速發展緊密相關。工信部數據顯示，今年以來，中國大陸新能源汽車產業實現了平穩快速發展。上半年，新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，均增長1.2倍。

據中國大陸乘用車市場信息聯席會最新數據，中國大陸7月新能源車零售銷量為48.6萬輛，年增117.3％。基於新能源車銷量穩步上升，乘聯會表示調高今年中國大陸新能源乘用車銷量預測至600萬輛，此前乘聯會預測為550萬輛。

在鋰離子電池環節，上半年儲能電池產量達到32吉瓦時（GWh），新能源汽車動力電池裝車量約110吉瓦時（GWh）。鋰離子電池產品出口年增75％。

一階材料環節，上半年正極材料、負極材料、隔膜、電解液產量分別達到73萬噸、55萬噸、56億平方公尺、34萬噸，年增長均超過55%。

二階材料環節，上半年碳酸鋰、氫氧化鋰產量分別達15萬噸、10.2萬噸，分別年增長34％、25％。電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰（微粉級）價格高位震盪，上半年均價分別為人民幣44.5萬元／噸、人民幣43.2萬元／噸。

汽車

上一則

熱錢湧進 單日匯入5億美元 台幣攀近半月高點

下一則

穩經濟政策發酵 中國車市好旺 產銷雙增長

延伸閱讀

新能源車熱賣 上半年中國鋰電池產值 超4800億人民幣

新能源車熱賣 上半年中國鋰電池產值 超4800億人民幣
LG電池問題持續延燒 Jaguar I-Pace自燃 燒到只剩豹頭

LG電池問題持續延燒 Jaguar I-Pace自燃 燒到只剩豹頭
台塑攜手美電動車鏈 強攻磷酸鋰鐵電池

台塑攜手美電動車鏈 強攻磷酸鋰鐵電池
蔚來新能源車 強拓歐洲版圖 匈牙利廠9月量產

蔚來新能源車 強拓歐洲版圖 匈牙利廠9月量產

熱門新聞

最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
省吃儉用未必就存得了錢，學會巴菲特傳授的三招存錢術，或許是好的開始。。（美聯社）

想聰明存錢？學巴菲特「這三招」 可免犯理財大錯

2022-08-06 08:59
能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

2022-08-05 10:41
「美國經濟衰退了嗎」成為熱門話題。圖為紐約流動餐車。(美聯社)

不管衰退來了沒 美國經濟都面臨難解習題

2022-08-07 09:33
李揆晟卸任凱雷集團執行長職位。（取自網路）

他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光

2022-08-09 20:12
英國民眾上月提領現金金額創新高，主要希望能夠在消費上精打細算並方便控制個人開支。歐新社

英國生活成本危機惡化 民眾竟因「這件事」紛改用現金

2022-08-08 09:23

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕
裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰