中國各地拚內需 再度發放消費券

深圳、天津等地方政府推出新一輪消費券要刺激民眾消費，涵蓋文旅、體育、餐飲等各類消費券相繼推出，以提振市場消費信心，但外界已經擔心消費券出現效益遞減的問題。

證券時報報導，深圳市政府從8月起再投入近人民幣8億元（約1.18億美元）舉辦促消費活動，包括發放消費券和汽車 補貼，並推出2022深圳購物季，活動以「消費點亮美好生活」為主題，聚焦九個重點板塊，推出三大月度主題。

深圳是中國大陸地方政府中，刺激消費最積極的城市，上半年深圳就推出「促消費30條」，積極舉辦粵港澳大灣區 車展等一系列活動，全力促消費、穩增長。上半年經濟數據顯示，在系列政策刺激下，深圳消費市場快速回暖，上半年社會消費品零售總額人民幣4483億元，與去年同期持平。

據統計，自8月以來包括深圳、天津、瀋陽、海口、九江等城市都發放不同類型的消費券，對不同消費群體提供消費補貼，對相關領域促進效應也不同。

事實上，早在2020年，多地就透過發放消費券、撥付穩崗返還資金等方式，活絡消費市場、釋放消費潛力，幫助各類企業和商戶復工 復產、恢復經營，但是，一輪接一輪地發放消費券已出現效益遞減的疑慮。