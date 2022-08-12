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熱錢湧進 單日匯入5億美元 台幣攀近半月高點

記者陳美君／綜合報導
熱錢湧入，新台幣匯率11日終場升值5.5分，收在29.942元，創近半個月新高。(本報資料照片)
熱錢湧入，新台幣匯率11日終場升值5.5分，收在29.942元，創近半個月新高。(本報資料照片)

外資回來了，台灣股匯雙漲，新台幣匯率貶破30元的警報暫告解除。匯銀主管指出，美國7月通膨率低於市場預估，台股11日跟進美股歡慶大漲，外資持續匯入約5億美元，新台幣匯率終場升值5.5分，收在29.942元，創近半個月新高，總成交量為16.54億美元。

美國公布7月消費者物價指數（CPI）年增率8.5%，低於預期，激勵美股上揚，台股11日開高走高，終場上漲258點，收在1萬5197.85點。匯銀主管說，外資11日買超台股逾140億元，在匯市也大舉匯入、估計約5億美元，是8月以來單日匯入量最多的一天。

眼見熱錢轉向、蜂擁匯入，出口商暫緩拋匯，改由進口商接棒、進場敲進美元，外資拋匯、進口商買匯，市場力道均衡，央行11日掛出「免戰牌」，放手讓市場自由交易、不再調節尾盤，終場收在29.942元，創下近半個月新高。

匯銀主管說，美國通膨減緩，市場對聯準會鷹派升息的預期降溫，國際美元走弱，包含新台幣在內的主要亞幣紛紛升值，新台幣匯率11日盤中最高升抵29.928元，最多升值6.9分；眼見新台幣匯率激升，進口商連忙進場撿便宜美元，使新台幣升值幅度縮減。

匯銀主管表示，雖然11日股匯雙漲，但今年底以前，美台利差將持續擴大，進口商也研判，新台幣匯率未來仍易貶難升，看著11日的價位不錯，趕緊進場搶美元，「深怕過了這個村，就沒那個店」。

相較於前幾天，出口商蜂擁拋匯、協助央行守住29字頭匯價，著眼新台幣匯率11日身價大漲，出口商不再激烈拋匯，坐等匯市風向轉變。

匯率 台股 央行

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