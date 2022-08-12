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穩經濟政策發酵 中國車市好旺 產銷雙增長

記者黃雅慧／綜合報導
中汽協發布7月汽車產銷量為歷年同期最高。（新華社）
中汽協發布7月汽車產銷量為歷年同期最高。（新華社）

中汽協11日發布7月中國大陸汽車產銷量分別為245.5萬輛與242萬輛、年增31.5%及年增29.7%，雖然當月產銷量低於6月，但為歷年同期最高值。

前七個月，汽車產銷分別完成1457.1萬輛和1447.7萬輛，產量年增0.8%，銷量年減2%。中汽協指出，去年8月，晶片短缺嚴重影響行業，導致產銷量水平較低，因此今年1至8月有望實現產銷雙增長。

針對新能源汽車，今年7月產銷分別完成61.7萬輛和59.3萬輛，均較去年同期增長1.2倍，市場占有率達21.6%。今年1-7月，新能源汽車產銷分別完成327.9萬輛和319.4萬輛，年增率均增長1.2倍。

中汽協副祕書長陳士華介紹，受到穩經濟系列政策、相關政策和地方促進汽車消費政策持續提振下，8月汽車市場繼續保持穩定增長，特別是隨著9月汽車市場傳統黃金消費季的到來，乘用車產銷量有望快速增長，為全年穩增長提供有力支撐。新能源汽車以及汽車出口也將會維持良好表現。

不過，中汽協提醒，從當前中國大陸經濟運行的內外環境來看，經濟恢復基礎尚需穩固，乘用車市場仍需要國家和地方持續發力，商用車市場的恢復更有賴於基礎設施投資盡快落實。此外，國際形勢日益嚴峻複雜，對於產業鏈增加較多不確定性。為此，行業企業需要及時關注形勢的變化，積極主動應對。

此前，乘聯會的數據也呈現與中汽協相同趨勢。乘聯會於9日發布中國大陸7月乘用車銷售情況。數據顯示，7月乘用車市場零售達到181.8萬輛，年增20.4%。中國大陸乘用車1至7月累計零售1107.9萬輛，年減3.5%，換言之，比去年同期少賣41萬輛。不過，6月以來車市的火熱，正持續追平與去年同期的銷量差距。

乘聯會也預測，基於目前中國大陸疫情控制日趨有序穩定，產能釋放順暢，各地生產恢復良好，8月乘用車生產能力較強，加上購置稅減半政策效力將在8月繼續體現，預計8月產銷年增率將實現高增長，有望實現「淡季不淡」。

中國汽車產銷量
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汽車 疫情 投資

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