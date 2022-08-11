台積電18吋晶圓為何喊卡？蔣尚義：怕被英特爾三星排擠

台積電前共同營運長蔣尚義。（聯合報系資料庫）

台積電 前研發老將、人稱「蔣爸」的蔣尚義今年初接受訪談時，提及約十年前產業合作發展18吋晶圓，台積電卻突然「喊卡」，原因就是發現此舉會導致自身與英特爾和三星 直接競爭，輸了優勢。此後台積電把資源全力投入研發12吋晶圓先進製程，因而能在先進製程技術競賽中奪下領先地位。

蔣尚義曾任台積電共同營運長，帶領台積電研發團隊十餘年，也曾擔任中國晶圓龍頭中芯國際的副董事長。蔣尚義今年3月接受加州「電腦歷史博物館」（簡稱CHM）的口述歷史訪談，提到台積電終結發展18吋晶圓的歷史。

目前，用於生產晶片 的最大尺寸晶圓為12吋。但大約十年前，產業致力發展18吋晶圓。例如台積電2012年宣布要蓋18吋晶圓廠的五年計畫。實際上，早在2008年，英特爾、三星和台積電就宣布計畫合作，轉向生產18吋晶圓。英特爾當時表示，相信從12吋轉向18吋晶圓可使每片晶圓上的晶片數量增加逾一倍。

包括英特爾、台積電、三星、IBM和格芯在內的一群公司更成立名為「Global 450mm Consortiuｍ」的合作夥伴關係，發展18吋晶圓所需的製造設備和工具。但到了2017年，對18吋晶圓的熱情已消退，所有大廠仍採用12吋晶圓。蔣尚義說，英特爾是推動18吋晶圓的主要公司，因為它認為這是英特爾能獲得市場優勢、勝過較小同業的一種方式。

蔣尚義表示：「人們說邁向更大晶圓是因為更具生產力。不完全正確。它更是一場遊戲，讓大咖佔小咖便宜，獲取優勢的一場遊戲。」

他說：「現在，若想邁向18吋，首先會發生變化的是所有設備製造商，他們的所有新設備都將是18吋。他們將不再生產12吋的最先進技術，而不需要18吋的小的業者就會自動退出競爭，因為他們也買不起。因此就是大咖把小咖排擠出去。這是選擇邁向大尺吋晶圓的第一原因。」

蔣尚義說，台積電過往推動12吋運作得很好，所以最初熱中於再次複製，台積電創辦人兼執行長張忠謀在股東大會提出18吋發展藍圖，「突然產業變得很渴望18吋晶圓」。

然而，蔣尚義談到他在2013年前往張忠謀辦公室，告訴他台積電不應該推動18吋晶圓技術，理由是，台積電樂於在12吋擊敗許多較小的同業，但若製造18吋晶圓，將發現自身與英特爾和三星競爭。

蔣尚義表示：「過去我們的競爭對手是聯電、中芯，那些規模比我們小很多。我們推廣18吋，我們比他們有優勢。但現在，我們只有兩大競爭對手，英特爾和三星。兩家都比我們大。因此，這對我們沒有幫助，實際上將傷害我們。」當時這兩大業者在工程師數量、營收都比台積電更有優勢。

張忠謀也因此開始意識到當時不適合推動18吋晶圓，蔣尚義說，「他在公司開了至少10次會議來討論這個議題，最終，他決定我們不應支持這個」。

台積電也必須找個藉口來解釋為何不再推動18吋晶圓發展，張忠謀後來決定台積電要宣布公司優先重視先進製程，而非18吋晶圓。

蔣尚義說，接著在2013年的SEMICON West半導體研討會上，英特爾、三星、台積電和設備製造廠艾司摩爾在一室討論18吋的技術，他告訴眾人台積電的首要任務是先進技術，英特爾的代表非常沮喪並且離開，隔天英特爾就宣布他們的優先任務是先進技術，也因此終結了18吋晶圓，「此後沒人再談它」。