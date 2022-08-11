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中國7月CPI 2.7% 攀2年高點

記者黃雅慧／綜合報導
中國國家統計局公布7月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，來到兩年高點。（中通社）
中國國家統計局公布7月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，來到兩年高點。（中通社）

中國國家統計局10日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，來到兩年高點；生產者物價指數（PPI）年增4.2%，來到17個月低點。7月CPI年增率漲幅持續擴大，讓外界擔心人行貨幣政策是否會從寬鬆轉為緊縮。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟指出，7月受豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性因素影響，CPI月增率由平轉漲，年增率漲幅則略有擴大。據測算，在7月2.7%的年增率漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.9個百分點，新漲價影響約為1.8個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI年增率為0.8%，漲幅比6月回落0.2個百分點。

在PPI部分，董莉娟表示，7月受國際國內等多因素影響，工業品價格整體下行，全國PPI月增率由平轉降，年增率繼續回落。據測算，在7月4.2%的PPI年增率漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約3.2個百分點，新漲價影響約為1.0個百分點。

界面新聞報導，財信研究院副院長伍超明表示，三方面因素推動了7月CPI年增率持續上行：一是隨著新一輪豬周期開啓，成為拉動CPI的關鍵因素；二是天氣因素影響下，蔬菜價格明顯強於季節性；三是疫情管控更為精準，服務業持續修復，對非食品價格形成支撐。

中國國家統計局公布的CPI數據年增率其實低於法人機構先前的預估。此前，中信證券預估7月CPI年增率漲幅將接近3%水平，招商證券預測CPI年增率上漲3.2%。同花順iFinD統計，17家法人機構對7月CPI年增率的平均預測值為2.87%，均高於官方公布的數據。

此前，招商銀行研究院宏觀經濟研究所所長譚卓曾指出，下半年CPI通膨中樞將明顯抬升，波動也將加劇。第3季CPI通膨上行或超預期，高點可能高於3%。而去年第3季為豬肉價格低點或導致肉類顯著對CPI通膨產生拉動上升作用；譚卓則稱，第4季CPI回落速度也是超預期，受到母豬產能去化不充分、國際糧價見頂回落影響，CPI有望收窄。

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