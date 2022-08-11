持平變成長 鴻海驚豔 調升全年展望

鴻海。（本報資料照片）

鴻海 董事長劉揚偉10日在線上法說會宣布調高全年營運展望，由原預估與去年持平，調升為優於去年，並預告現階段鴻海庫存風險不大，下半年毛利率 將優於上半年，「非常有信心」達成2025年毛利率衝上10%的目標。

全球電子業普遍遭逢逆風之際，鴻海逆勢調高年度展望，市場驚豔。劉揚偉透露，營運狀況優於預期，主要受惠於消費智能產品（例如iPhone）業務由原先預估的下緣（低標）調高至上緣（高標）。他強調，鴻海主攻中高階產品，受通膨影響有限，並將進入傳統出貨旺季，下半年不看淡。

法人解讀，近期國際大廠紛紛下調今年財測目標，並深受庫存調整、通膨、中國封城與戰爭等總體經濟，以及地緣政治不確定因素等多重打擊，鴻海身為蘋果最大組裝廠，逆勢調高營運目標，顯示在經濟下行期間，蘋果供應鏈業績一支獨秀。

就本季營運來看，劉揚偉預期將優於去年同期，季對季則是持平，並密切關注地緣政治、通膨、疫情等情勢的發展。本季四大類產品當中，消費智能產品將略微衰退，雲端網路產品受惠客戶伺服器需求持續增長，是今年最看好的領域，將雙位數成長，網路產品也是成長，主要是因為鴻海持續擴大客戶基礎與市場份額。

至於電腦終端產品，近期市場雜音很多，但鴻海憑藉優異的產品組合，加上供應鏈管理優勢，並獲得較多零組件，因此第3季相關業務仍成長。至於元件及其他產品，也是呈現成長態勢。

談到競爭對手，劉揚偉說，近期包括通膨、中國大陸封城與物流等衝擊，許多廠商深受其害，鴻海卻是穩定生產，「我們提供給客戶，有別於對手的價值，更能凸顯鴻海的競爭力」。

法人關注鴻海毛利率走勢，劉揚偉強調，鴻海經過這兩年多來的經營調整，逐漸呈現毛利率上升的成果，若無巨大變化，下半年應該會比上半年好。

法人追問，若是未來兩年經濟下行，鴻海如何在毛利率與營收 成長之間取捨？劉揚偉說，若是營收下滑超過10%至15%，將以營收為主，毛利率次之，因為沒有市占率，哪來毛利率。

劉揚偉強調，有信心達成2025年毛利率衝上10%的目標，因為3+3轉型升級的產品毛利率都大於10%，而舊有的資通訊產品持續增加零組件與雲端伺服器產品比重，集團非常有信心達標。