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疫情未退 聯想唱衰PC市場前景

記者林宸誼／綜合報導
聯想集團發布第2季財報，淨利潤5.16億美元，年增11%。（本報資料照片）
聯想集團發布第2季財報，淨利潤5.16億美元，年增11%。（本報資料照片）

聯想集團10日發布第2季財報（2022財年第1季），第2季營收169.56億美元，與去年同期相比基本持平，淨利潤5.16億美元，年增11%，平均每天賺568.2萬美元，因新冠肺炎疫情導致供應短缺，帶動淨利潤走高。

不過，聯想也提出預警，預估未來兩三季的PC市場將出現衰退。聯想集團10日在港股收盤港幣6.9元，下跌2.13%。

每日經新聞報導，聯想董事長楊元慶表示，聯想有70%業務在海外，但主要的生產基地在中國，利用大陸製造供應全球市場。這對全球業務，都是很重要的保障。他提到，今年聯想預期的PC出貨量在3億至3.1億台左右，因疫情原因可能會有所下降，但未來會恢復到每年3.2億以上的水平。

楊元慶說，在戰略方向上的多年投資成效明顯，上季度個人電腦以外業務的營業額在集團整體的占比超過37%，達到歷史最高水準。

值得注意的是，聯想集團個人電腦以外業務營收占總營收的比例超37%，創下歷史最好水準。SSG方案服務業務、ISG基礎設施方案業務、智慧手機業務均實現營收雙位數增長，共同打造了聯想集團的第二增長曲線。

由個人電腦、平板電腦、智慧手機和其他智慧設備業務組成的智慧設備業務收入（IDG），收入142億美元，年減3%。

基礎設施方案業務（ISG）和方案服務業務（SSG）的收入，分別年增14%及年增23%。

香港信報報導，聯想集團執行副總裁、智慧設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi認為，通膨等因素導致PC市場短期前景較預期更疲弱，預計未來兩至三個季度PC市場仍可能負增長，今年底及明年初季度的跌幅將收窄，情況會有所改善。

楊元慶提到，今年下半年晶片供應情況已經改善，尤其在PC和智慧手機領域，但部分低階晶片的供應仍有限制。

楊元慶回應造車傳聞時表示，在看得見的未來，聯想都不會造車，公司研究院將會在未來計算領域進行前瞻性的研究。「但我們會把業務邊界從電腦發展到更廣闊的計算領域去中，未來包括汽車在內的我們也會去認真研究。」

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