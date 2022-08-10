高盛：兩岸貿易若出現廣泛中斷 將重創全球科技供應鏈

高盛報告指出，兩岸貿易若出現廣泛中斷，將重創全球科技供應鏈。（本報系資料照片）

高盛 集團10日發布報告指出，只要中國對台灣的貿易禁令不包含科技產品且避開供應鏈 ，中國針對美國眾院議長裴洛西 來台而實施的制裁措施，對台灣國內生產毛額（GDP）的影響應不到0.1%，但若兩岸貿易長期且廣泛中斷，可能將重創全球科技供應鏈。

高盛權具薰（Goohoon Kwon）等經濟學家撰寫的報告指出，近期兩岸貿易限制對於台灣GDP影響預期低於0.1%，但前提是兩岸貿易中斷的範圍僅侷限於沒有廣泛供應鏈影響的特定非科技產品。

經濟學家說，倘若兩岸出現更廣泛的貿易中斷，像是貨物運輸中斷，就可能「高度衝擊」台灣經濟，並對全球科技供應鏈造成重大破壞。

高盛經濟學家表示：「兩岸貿易集中在科技出口、台灣在晶圓企業方面具主導地位，再加上加工貿易盛行，代表兩岸貿易廣泛中斷將高度擾亂全球供應鏈。」

因台海局勢緊張加劇，高盛更新兩岸經濟關聯度估計。首先，台灣對中國市場的貿易比重估計占GDP的12%，曝險程度與許多東南亞經濟體相當，但低於馬來西亞。其次，台灣對中國出口占台灣出口總額的40%，對中國出口中約70%是科技產品；相較下，食品出口僅占0.4%。

隨著裴洛西訪台，中國上周暫停從台灣進口一些農漁產品。經濟學家認為，這只會對台灣經濟造成輕微影響。台灣財政官員本周稍早淡化中國經濟措施的對台影響，表示海峽兩岸經濟緊密相連，雙方產業電子「高度互賴」。

高盛還指出，兩岸投資十年來一直在下降，近年來遠遠低於台灣GDP的1%。這種下降反映出最初大型資本支出推動力逐漸減弱，貿易限制不確定性上升，加之疫情的干擾等。同時，自疫情爆發以來，中台兩岸旅遊業已幾乎「銷聲匿跡」。