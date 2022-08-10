中國新能源車 今年衝600萬輛

中國乘聯會9日宣布，將全年新能源車銷量預測上修至600萬輛，較年初預測的550萬輛，調高約9%，主要原因是市場需求量及新產能增加，例如7月新能源乘用車零售銷量就達到48.6萬輛，年增117.3%，後續仍有機會調高預測值。

澎湃新聞報導，乘聯會祕書長崔東樹分析指出，未來幾個月的新能源乘用車市場增長，主要看供給側的提升能力，隨著近期的新能源車新品持續推出，部分企業的產能提升工程逐步完成，新能源乘用車的銷量將保持持續增長的良好局面，預計8到12月的月均新能源乘用車銷量將超過60萬輛，實現持續高增長。

從車企來看，自主品牌在新能源車市場上取得突破，尤其是頭部企業表現優秀，在產品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線並舉，市場基本盤持續擴大。

另外，今年第4季初，乘聯會還有可能調高預測數值。崔東樹表示，車企產能完全可以滿足銷量，7月產量已達到57萬輛的水平，8月產能將超過65萬輛。

數據顯示，7月批發銷量突破萬輛的企業有16家，年增11家，占到了新能源乘用車總量的83.4%。比亞迪7月批發銷量16.22萬輛，不僅占據新能源乘用車銷量第一，同時也超過了老牌車企一汽大眾，成為了7月車市零售端銷量冠軍。

另一方面，特斯拉 中國7月銷量下滑至2.82萬輛，較6月的7.89萬輛大跌64.2%。其中，特斯拉中國出口1.98萬輛，在中國市場銷售更只有8461輛，導致特斯拉在中國市場占有率僅剩1.7%，較去年同期下降2.2個百分點。乘聯會指出，特斯拉銷量下降原因在於生產線升級改造，影響7月產量。

乘聯會認為，特斯拉擴產這一特殊因素影響了新能源車的產銷量。此前，據外媒報導，特斯拉在7月進行了大規模的產線升級改造。

中國基金報報導，有業內人士分析認為，特斯拉銷量下滑一方面受到產能的影響；另一方面則是，在自主車企集體發力的背景下，新品迭出，勢必會對特斯拉占據的市場進行衝擊，也充分反映新能源汽車 市場競爭之激烈。