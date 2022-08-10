虛擬貨幣金融 中國2重拳嚴打

中國官方嚴打虛擬幣金融活動。（路透）

中國官方持續打擊虛擬貨幣 。中國國家網信辦9日公告指出，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資 等訊息內容和帳號自查自糾力度，目前已關閉1.2萬個違規用戶帳號，並清理違規訊息5.1萬餘條，下一步將加強對虛擬貨幣金融活動打擊。

公告說明，與虛擬貨幣相關的投機、炒作、詐騙等活動越演越烈，一些網民受到投資虛擬貨幣可獲高額回報等虛假宣傳迷惑，因而盲目參與到相關交易活動中，給自身帶來損失。

中國網信辦對打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，誘導網民進行「虛擬貨幣」、「虛擬資產」、「數位資產」投資的「@飛哥的故事江湖」等989個微博、貼吧帳號，以及微信 公眾號依法關閉。

同時對鼓吹虛擬貨幣營銷、講解跨境炒幣、虛擬貨幣「挖礦」等105家網站平台依法關閉。

此前，中國人民銀行支付結算司司長溫信祥在去年9月第10屆中國支付清算論壇上表示，虛擬貨幣的挑戰是巨大的，將帶來三方面的問題，一是脫離支付體系封閉運行，在內部「帳戶」間轉帳，與商業銀行和支付機構帳戶體系割裂，僅在兌換法幣時產生聯繫；二是分流銀行和支付機構的支付業務，削弱清算組織地位；三是被用於非法活動。