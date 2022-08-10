「裴洛西溢價」台股壓力沉重

彭博資訊指出，中國大陸企圖利用美國眾議院議長裴洛西訪台所造成的緊張情勢，建立台海「新常態」。（美聯社）

美國眾議院議長裴洛西 訪台行程雖然短暫，影響卻相當深遠，專家認為，台海緊張情勢未來幾個月都可能居高不下，對台灣、中國大陸以及日本股市帶來額外的風險溢價，使這三地股市持續面臨「裴洛西溢價」的壓力。

彭博資訊報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）認為，這與持續好幾個月的1995~1996年飛彈危機類似，加上中國內部的政治主調相當好戰，暗示當前的緊張情勢可能居高不下好幾個月。

針對台海風雲再起，美國總統拜登 8日表示，他不擔心台灣，雖對於中國大陸在台海採取的行動感到擔憂，但他有信心中國不會進一步升高台海緊張。

這是拜登在裴洛西訪台後，首度公開對台海情勢發表評論，不過，拜登拒絕為裴洛西訪台加劇美中緊張而怪罪裴洛西。在被問到裴洛西訪台是否是個錯誤時，拜登回答說：「這是她的決定。」新加坡總理李顯龍警告，各方可能誤算台海緊張，緊張情勢不太可能在短期內降溫。

CSIS認為，中國大陸國內的抗議可能迫使北京訴求更極端的回應，美國軍方可能在亞洲舉行演習以安撫盟邦，而美國國會可能加速通過一些法案，強化對台灣的承諾。但CSIS也認為，較樂觀的情境是，中方可能主要是為了嚇阻台灣，不會加劇和美國之間的緊張。

無論如何，裴洛西訪台已為台灣、中國大陸及日本股市帶來額外的風險溢價，營收仰賴這三個市場的跨國企業得面臨壓力。共軍在台灣周遭舉行軍演，迫使行經台灣海峽的船舶須先三思，不只擾亂了全球供應鏈，全球經濟脫鉤的可能性也跟著升高。

彭博策略師指出，這些發展可能衝擊陸股投資 人的信心，因為須考量台海風險，不利陸股後市回升。多數對中國大陸有高曝險的企業股價也將面臨壓力，投資人必須考慮從關稅、抵制、到歇業等諸多風險。

在各界都在憂心通膨、衰退、以及歐洲衝突等問題之際，當前的台海風險不啻對全球金融市場是雪上加霜。