我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

「裴洛西溢價」台股壓力沉重

財經新聞組／綜合報導
彭博資訊指出，中國大陸企圖利用美國眾議院議長裴洛西訪台所造成的緊張情勢，建立台海「新常態」。（美聯社）
彭博資訊指出，中國大陸企圖利用美國眾議院議長裴洛西訪台所造成的緊張情勢，建立台海「新常態」。（美聯社）

美國眾議院議長裴洛西訪台行程雖然短暫，影響卻相當深遠，專家認為，台海緊張情勢未來幾個月都可能居高不下，對台灣、中國大陸以及日本股市帶來額外的風險溢價，使這三地股市持續面臨「裴洛西溢價」的壓力。

彭博資訊報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）認為，這與持續好幾個月的1995~1996年飛彈危機類似，加上中國內部的政治主調相當好戰，暗示當前的緊張情勢可能居高不下好幾個月。

針對台海風雲再起，美國總統拜登8日表示，他不擔心台灣，雖對於中國大陸在台海採取的行動感到擔憂，但他有信心中國不會進一步升高台海緊張。

這是拜登在裴洛西訪台後，首度公開對台海情勢發表評論，不過，拜登拒絕為裴洛西訪台加劇美中緊張而怪罪裴洛西。在被問到裴洛西訪台是否是個錯誤時，拜登回答說：「這是她的決定。」新加坡總理李顯龍警告，各方可能誤算台海緊張，緊張情勢不太可能在短期內降溫。

CSIS認為，中國大陸國內的抗議可能迫使北京訴求更極端的回應，美國軍方可能在亞洲舉行演習以安撫盟邦，而美國國會可能加速通過一些法案，強化對台灣的承諾。但CSIS也認為，較樂觀的情境是，中方可能主要是為了嚇阻台灣，不會加劇和美國之間的緊張。

無論如何，裴洛西訪台已為台灣、中國大陸及日本股市帶來額外的風險溢價，營收仰賴這三個市場的跨國企業得面臨壓力。共軍在台灣周遭舉行軍演，迫使行經台灣海峽的船舶須先三思，不只擾亂了全球供應鏈，全球經濟脫鉤的可能性也跟著升高。

彭博策略師指出，這些發展可能衝擊陸股投資人的信心，因為須考量台海風險，不利陸股後市回升。多數對中國大陸有高曝險的企業股價也將面臨壓力，投資人必須考慮從關稅、抵制、到歇業等諸多風險。

在各界都在憂心通膨、衰退、以及歐洲衝突等問題之際，當前的台海風險不啻對全球金融市場是雪上加霜。

裴洛西 拜登 投資

上一則

財經簡訊

下一則

虛擬貨幣金融 中國2重拳嚴打

延伸閱讀

拜登簽晶片法案 中國商貿團體堅決反對 籲全球攜手應對

拜登簽晶片法案 中國商貿團體堅決反對 籲全球攜手應對
FBI突襲川普莊園引發政治風暴 白宮：拜登事前不知

FBI突襲川普莊園引發政治風暴 白宮：拜登事前不知
參院壓倒性通過支持芬蘭、瑞典入北約 拜登簽了

參院壓倒性通過支持芬蘭、瑞典入北約 拜登簽了
拜登簽署晶片法案 盼美國製造並提高對中競爭力

拜登簽署晶片法案 盼美國製造並提高對中競爭力

熱門新聞

省吃儉用未必就存得了錢，學會巴菲特傳授的三招存錢術，或許是好的開始。。（美聯社）

想聰明存錢？學巴菲特「這三招」 可免犯理財大錯

2022-08-06 08:59
能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

2022-08-05 10:41
史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。路透

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

2022-08-02 16:39
「美國經濟衰退了嗎」成為熱門話題。圖為紐約流動餐車。(美聯社)

不管衰退來了沒 美國經濟都面臨難解習題

2022-08-07 09:33
最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
下周公布的通膨數據，可能進一步讓市場以為Fed轉鴿的期望破滅。（歐新社）

美股下周能否繼續上漲？命運取決於「通膨數據」

2022-08-06 08:44

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了