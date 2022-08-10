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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

港資前進安徽 累計逾900億美元

財經新聞中心／綜合報導
安徽註冊港資企業4000多家，引進港資逾900億美元。圖為作業員在聯寶（合肥）電子科技有限公司生產車間內忙碌。（新華社）
安徽註冊港資企業4000多家，引進港資逾900億美元。圖為作業員在聯寶（合肥）電子科技有限公司生產車間內忙碌。（新華社）

「港資一直是安徽外資第一大來源，全省共註冊港資企業超過4000家，累計引進港資超過900億美元，連續三屆世界製造業大會百家港澳企項目對接活動共簽約港資項目182個，投資總額1551億元（人民幣，下同）。」安徽省副省長周喜安8日在安徽合肥說。

中新社報導，當日，香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處（香港駐滬辦）慶祝香港主權移交25周年安徽系列活動在合肥舉行。

周喜安表示，安徽企業也積極赴港投資，先後在港設立企業83家，對港實際投資超過50億美元，為香港繁榮穩定作出了安徽應有的貢獻。皖港兩地產業布局優勢明顯，合作空間巨大，特別是在科創方面更具優勢。安徽將充分藉助香港獨特優勢和「超級聯繫人」重要角色，進一步深化在經貿、金融、人文、科創和青少年等領域交流合作。

據香港駐滬辦主任蔡亮介紹，香港特區政府正全力推進香港創新發展。安徽省在十四、五期間致力打造高能級科技創新平台，利用國家實驗室、合肥綜合性國家科學中心、合肥濱湖科學城等創新平台，建設科技強省。香港和安徽可加強科創產業的合作，共同打造國家、區域內重要的科創中心。

香港特別行政區行政長官李家超當日通過視訊方式致詞說，香港是中國最主要的外資來源地，香港同時也是中國企業走出去和拓展海外市場的首選平台，也有不少中國企業在香港上市融資。很高興看到各界都能在中國蓬勃發展。特區政府會繼續與中國中央有關部門溝通，積極推出便利香港人在中國生活工作學習的措施。

香港 投資 融資

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