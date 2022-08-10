中國對東協進出口 同比增13.2%

中國海關總署發布數據顯示，今年前7個月，中國對東協進出口3.53兆元人民幣，同比增長13.2%，圖為山東日照港貨櫃碼頭。（新華社）

中國海關總署7日發布數據顯示，今年前7個月，中國對東協進出口人民幣3.53兆元（約5227.5億美元），同比增長13.2%，與區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP ）其他成員國進出口同比增長7.5%。兩項數據的增速均超過今年上半年水平。

新華社報導，儘管國際形勢複雜嚴峻，新冠疫情延宕反覆，RCEP今年1月1日正式生效以來持續釋放政策紅利，為中國與東協進一步深化經貿合作提供新的動力。

豪邁（泰國 ）有限公司2014年進駐位於泰國首都曼谷東南100多公里處的泰中羅勇工業園。公司總經理邱金亮說，RCEP生效後，自RCEP成員國採購通關效率得到提升，公司與中國、日本和韓國等國家的供應商合作更密切。隨著進口量加大，議價能力得以提升，部分產品的綜合採購成本下降。

與豪邁一樣，泰中羅勇工業園內的中國企業大多立足泰國，輻射東協。「藉助RCEP東風，這些企業將在東協國家獲得更廣闊市場，也為泰國經濟注入更多活力。」泰國參議院外交委員會顧問、泰國法政大學經濟學院副教授阿頌西說。

逾千公里以外，中國廣西北部灣畔，印尼金光集團亞洲漿紙業有限公司旗下的廣西金桂漿紙業有限公司生產基地內，每天都有貨車將白卡 紙運往附近的欽州港碼頭，在那裡這些白卡紙裝箱後將被運往泰國等東協市場，用於藥品、化粧品、電子產品等包裝。

廣西金桂漿紙業有限公司物流部關務負責人周菊說，根據RCEP原產地累積規則，公司從東協國家進口的原材料如木片、木漿、澱粉等，經核算完全符合出口產品增值40%的原產地累積標準，從而使客戶享受到優惠關稅，提升了企業競爭優勢。

當前，中國與東協互為最大貿易夥伴，雙方直接投資累計超過3100億美元。RCEP生效後，關稅減免、原產地累積規則等諸多利好政策落地，中國與東協經貿往來更加密切。