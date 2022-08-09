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中芯北京廠擴產生變 有利台廠

記者葉文義、林宸誼、尹慧中／綜合報導
傳中芯國際北京12吋晶圓廠軟體專案停擺，有助舒緩晶圓代工成熟製程供過於求疑慮。（新華社）
傳中芯國際北京12吋晶圓廠軟體專案停擺，有助舒緩晶圓代工成熟製程供過於求疑慮。（新華社）

中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際北京廠8日傳出因本土軟體協力廠導入不順疑雲，導致擴產作業停擺，雖然協力廠緊急澄清並無此事，但不見中芯發布說明與回應，業界高度關注。中芯北京廠未來每月新增上看3萬片產能，若擴產不順，有助舒緩晶圓代工成熟製程供過於求疑慮，對聯電、力積電等台廠有利。

新浪科技報導，中芯軟體供應商上揚軟體（上海）無法滿足中芯新建的12吋廠CIM軟體國產化要求，上百人團隊解散，可能造成中芯北京廠停擺，相關消息導致中芯昨天於港股股價大跌逾2%。

不過，稍晚財聯社、集微網等消息指出，上揚軟體相關負責人表示，中芯北京項目並未暫停，上揚團隊仍然在為其進行軟體開發，由於疫情反覆，專案由集中開發改為遠端開發，相關項目人員並未出現離職現象。

承接中芯此次北京廠CIM軟體專案國產化任務的技術承包方上揚軟體來頭不小，該公司於2021年先後完成人民幣數億元C1、C2輪融資，投資機構包括國家積體電路產業投資基金二期（國家大基金）、中芯聚源、浦東科投、浦東科創、哈勃資本以及深創投等。

上揚軟體是大陸最早研發半導體MES的廠商，也是少數從事12吋半導體MES系統本土化的業者，該公司高層對此事表示非常震驚，並將保留追究法律責任的權利。不過，至截稿前，中芯並未出面說明相關事件，引發業界議論。

業界指出，中芯北京廠主攻28至90奈米製程成熟製程，根據研調機構以賽亞（Isaiah Research）的報告，中芯北京廠原規劃今年下半年新增每月1萬至1.5萬片產能，明年再擴充至每月2.5萬到3萬片。

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