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百度無人車 繼武漢之後 再獲重慶營運牌照

記者林宸誼／綜合報導

百度8日宣布，重慶發布自動駕駛全無人商業化試點政策後，百度獨家獲得重慶首批無人化示範營運資格，百度旗下的「蘿蔔快跑」，將在重慶開啟車內無人的自動駕駛付費出行服務。百度先前才剛在湖北武漢獨家獲得同樣的牌照。

百度獨家拿到重慶自動駕駛無人商業營運牌照，預計2025到2026年規模化，百度相關負責人表示，這讓中國成為美國加州之後，第二個可以開展全無人的自動駕駛共享出行服務的國家。

界面新聞報導，相關政策分別為重慶市永川區智能網聯汽車政策先行區聯席工作小組制定的「重慶市永川區智能網聯汽車政策先行區道路測試與應用管理試行辦法」，以及武漢市智能網聯汽車道路測試和示範應用管理聯合工作組制定的「武漢市智能網聯汽車道路測試和示範應用管理實施細則（試行）」。

重慶和武漢兩地政策，均允許獲得通知書業者，開展車內無人的遠程測試、示範和商業營運，這代表無人駕駛出行拉開序幕，百度可使用車內無人的自動駕駛車輛在路上開展商業化服務。

在程序上，兩地政策要求開展全車無人營運的企業需要遵循測試、示範應用、無人化測試、再到全車無人營運的過程要求。

百度指出，以第五代車為例，申請無人化營運，需要累計跑滿每車數千公里的要求，有一定的載人訂單，且不能發生有責事故，才可提出申請。

安全方面，百度相關負責人表示，將通過單車智能、監控冗餘、平行駕駛和安全運營管理體系等多重措施，保障無人駕駛車輛在道路上的安全運行能力。

目前，百度在重慶、武漢兩地投入的車型為第五代車Apollo Moon極狐版，在車隊營運的時間及定價方面規定，以里程和時長作為計費單位，起步價人民幣16元，里程單價每公里人民幣2.8元；試運行期間折扣至1折，營運時間為上午9時到下午5時。

百度 武漢 汽車

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