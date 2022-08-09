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瑞幸咖啡大復活 第二季轉虧為盈

記者葉文義／綜合報導

瑞幸咖啡「起死回生」大概是2022年中國消費市場唯一令人振奮的故事。瑞幸8日公布今年第2季業績報告，營收較去年同期大增七成，營業利益轉虧為盈。值得注意的是，瑞幸還加快擴張速度，第2季新開店615家，較前季成長9.3％，第2季末共有7195家店，其中包括4968家自營店和2227家加盟店。

財報顯示，第2季瑞幸營收年增72.4％至人民幣32.98億元，自營店利潤率從2021年同期23.1％提升至30.6％，該季月均交易客戶數年增68.6％，達到2070萬人。第2季營業利潤人民幣2.41億元（約3583萬美元），相當於7.3％的營業利潤率，而2021年同期營業虧損人民幣4,750萬元。

瑞幸咖啡由原神州優車集團營運長錢治亞創建，2018年1月1日，陸續在北京、上海等13個城市試營業，之後迅速擴張。2019年5月17日，瑞幸咖啡在那斯達克掛牌上市，當天股價上漲19.88％，每股收20.38美元。

2020年4月，瑞幸咖啡自曝人民幣22億元（約3.2億美元）營收造假，6月從那斯達克退市，退市時股價僅為每股1.38美元。2021年2月，瑞幸咖啡在美申請破產，並解釋稱是重組計畫的重要步驟。當年9月，瑞幸咖啡公告稱，與美國集體訴訟的原告代表簽署了1.87億美元的和解意向書，並已向開曼法院正式提交了對可轉債債權人的債務重組方案。

2022年1月，瑞幸咖啡宣布，收到來自大鉦資本牽頭的買方團股權收購要約，從特定賣方購買總計約3.83億股瑞幸咖啡A類普通股票。此次交易完成後，大鉦資本成為瑞幸咖啡控股股東和實際控制人，持有該公司超過50％投票權。

瑞幸咖啡在今年4月11日宣布成功完成金融債務重組，不再受制於任何司法管轄區的破產或無力償債程序。瑞幸咖啡董事長、CEO郭謹一當時稱，在債權人的支援下，瑞幸咖啡結束作為債務人的破產程序，「今天標誌著瑞幸咖啡的新開始」。

瑞幸咖啡起死回生，有人說與其推出爆款商品生椰拿鐵有關。今年4月11日，瑞幸咖啡官方微信號發文稱，生椰拿鐵推出一周年銷量突破1億杯。有網友表示，「我都以為瑞幸快不行了，沒想到又翻身了」。

咖啡 營收 重組

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