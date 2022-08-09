長三角復甦帶動外貿回溫 前7月同比增長10.4% 民企當「主力軍」

中國外貿增速持續回升，傳遞積極信號。圖為重慶果園港，今年一季度，果園港國家物流樞紐貨物吞吐量、外貿進出口額等多項指標實現了較大幅度增長。（新華社）

中國貨物貿易進出口交出前7個月23.6兆元人民幣（約3.5兆美元）的「成績單」。從累計增速看，前7個月同比增長10.4%；從月度看，7月份同比增長16.6%，傳遞出中國經濟持續恢復的積極信號。

新華社報導，中國海關總署統計分析司司長李魁文表示，今年以來，中國高效統籌疫情 防控和經濟社會發展，外貿進出口克服外部環境趨緊、疫情短期衝擊等諸多不利影響，實現了較快增長。

從4月外貿增速回落至0.1%，到5月、6月快速反彈，分別達9.5%和14.3%，上半年的「V」形修復曲線展現出中國外貿較強的發展韌性。對比多項數據後可發現，7月外貿增速延續了之前持續回升的良好態勢。

這其中，長三角地區等「外貿重鎮」進出口持續快速恢復的帶動作用不容忽視。前7個月，長三角地區三省一市合計進出口同比增長11.7%，比上半年增速加快2.5個百分點；7月當月，同比增長25.7%，對全中國外貿增長的貢獻率超過5成。

「應該說，長三角地區經受住了疫情考驗，已經顯示出很強的自我修復能力。」對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授莊芮說，隨著社會運轉逐步回歸常態，產業鏈供應鏈趨於修復，長三角地區進出口有望持續企穩回升、加快復甦步伐，並為全中國外貿保穩提質提供重要支撐。

外貿實現較快增長，離不開「朋友圈」的多元和升級。前7個月，中國對東協、歐盟、美國和南韓等主要貿易夥伴進出口均保持增長勢頭。

區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP ）今年生效實施以來，貿易紅利持續釋放。同期，中國與「一帶一路」沿線國家和RCEP成員國進出口分別增長19.8%和7.5%，進一步深化了區域經濟互聯互通和貿易投資合作，為地區經濟復甦和發展提供了新動能。

從帽子、眼鏡拓展市場，到松茸、蜜柚搶「鮮」出口，再到掃地機器人、太陽能電池遠銷海外……外貿主體活力的有效激發，也被視為推動外貿增速持續回升的重要原因。

前7個月，中國有進出口實績的外貿企業數量同比增加5.8%。其中，民營企業進出口增長15.3%，占中國外貿總值的50%，繼續發揮外貿「主力軍」作用。

莊芮表示，多重壓力之下，民營企業取得這樣的成績十分可喜，這與中國密集推出的紓困 支持政策措施和持續優化的營商環境密不可分。未來，民營企業勃勃的發展生機和巨大的發展潛力還將為中國外貿發展注入新的動力。

透過最新發布的數據，雖然感受到外貿企穩向好的暖意，但當前，中國外貿發展仍面臨一些不穩定不確定因素。

莊芮表示，儘管形勢依然複雜嚴峻，但中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，隨著穩經濟一籃子政策措施的落地見效，復工復產有序推進，中國外貿仍有望繼續保持穩定增長。