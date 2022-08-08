中國資產管理一哥紓困房企 官方加大力道化解房地產風險

受到各種因素影響，許多大陸房地產蓋到一半沒有資金蓋下去，成為爛尾樓，掀起停貸風暴。（中新社）

全國性金融資產管理公司（AMC）正加速紓困 房企。中國最大資產管理公司中國華融證實，與閩系房企陽光龍淨集團簽署「紓困重組 架構協議」進行紓困。在陽光城之前，中國華融也參與了深圳地產商花樣年的債務重組。

分析認為，這代表中國正透過官方背景的資產管理機構，介入問題房企資產併購重組，以保交樓、盤活爛尾樓，化解房地產 風險，並促使問題房企市場出清。

陽光龍淨集團是上市房企陽光城的母公司。去年下半年，陽光城開始出現流動性危機，截至6月底已到期未支付的債務本金合計人民幣376.88億元（約56億美元）。

據證券時報報導，地產分析師嚴躍進表示，這次中國華融紓困對象為陽光城母公司，意味母公司健康發展，旗下地產業務板塊才能恢復健康。而這類紓困操作，也代表各類扶持工作進入到實質階段。

而另一家全國AMC「中國長城資產」透露，今年上半年，已通過「總總對接」、「總分聯動」等方式，與12家重點受困房企開展多輪對接。目前已投入深圳某項目，另有二個項目已批復正在出資，同時圍繞七家受困房企的八個重點項目正在穩步推進中，金額合計約人民幣80億元（約11.8億美元）。

自2021年底以來，銀保監會、人行、國資委等單位鼓勵AMC直接收購困難房企銀行債權等方式化解地產金融風險。今年年初，中國金融管理部門召集幾家全國性AMC開會，研究資產管理公司按照市場化、法治化原則，參與風險房地產企業的資產處置、項目併購及相關金融中介服務。

此外，地方性AMC也加入紓困行列。7月19日，地方AMC河南資產將與鄭州地產聯合設立鄭州市地產紓困基金，通過資產處置、資源整合、重組顧問等方式，參與問題建案盤活、困難房企救助等解圍紓困工作。

AMC主要任務在處理營業正常之金融機構的不良債權，將資產分門別類，加以整理、切割以便出售，使金融機構多一個可以處理不良債權的機制，維持金融機構資產的價值，以降低不良資產處理之成本。目前中國五家全國性資產管理公司為中國華融、中國信達、東方資產、長城資產與中國銀河。