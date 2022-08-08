中外匯存底反轉 7月呈小幅回升

中國7月外匯存底出現轉折走高，今年上半年中國外匯存底規模整體呈現小幅下降趨勢，上半年共計下降1789億美元，中國國家外匯管理局7日公布7月外匯存底規模3兆1041億美元，較6月增加328億美元，單月增量創2021年1月來新高。市場分析，7月全球股債雙漲對沖美元走強影響，是7月外匯存底得以小幅回升主因。

中國國家外匯管理局副局長王春英指出，主要是匯率 折算和資產價格變化等因素綜合作用。但有分析師指出，以美國國債 為代表的資產價格上漲是最主要的原因。

中國外匯存底結構沒有對外明確公布過，屬於國家金融機密。外界估計其持有美國國債規模近1兆美元。英大證券研究所所長鄭後成分析，7月主要發達經濟體10年期國債殖利率 絕大部分走跌，其中10年期美債殖利率6月收於2.98％，7月收於2.67％，下跌0.31個百分點，有利中國外匯存底評價。

界面新聞援引東方金誠國際信用評估公司首席宏觀分析師王青分析，7月美元指數上漲約1.1％，這會造成非美元外匯資產折算成美元計價後金額有所下降，估計7月美元升值造成中國外匯存底減值100億美元左右。不過近期全球資本市場整體反彈，外匯存底投資標的價值隨之回升，並對沖外匯存底中非美元資產價格下跌的影響。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前影響中國外匯存底波動的主要因素依然是匯率因素和資產價格變化因素。從匯率表現看，7月人民幣匯率整體保持平穩，考慮企業境外分紅等季節性購匯因素，實際表現並不弱勢，與外匯存底增加相吻合。隨著疫情好轉和復工復產的推進，中國經濟基本面保持良好，有利國際收支保持平衡和外匯存底保持穩定。

鄭後成表示，8月外匯存底位於3.1兆美元之上機率很大，在地緣衝突持續存在、海外通膨高位運行、主要經濟體大幅度升息背景下，全球經濟增長恐放緩。