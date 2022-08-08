中國7月出口增18％超過預期 貿易順差創新高

中國7月出口金額年增18％，增速今年以來最快。（新華社）

中國海關總署7日公布進出口數據顯示，以美元計算，7月出口金額年增18％，進口年增2.3％，分別較6月擴大0.1、1.3個百分點，7月出口並創下今年以來的最快增長速度。由於進口數據偏低，但出口穩健增長，7月貿易順差高達1,012.6億美元的創紀錄表現，較去年同期擴大78.95％。

和市場預測相比，7月出口繼6月後再超出預期，進口則不及預期。綜合多家機構分析，7月以來，中國國內疫情防控政策有所放鬆，生產能力進一步提升。同時，雖然海外製造業採購經理人指數 （PMI）轉向需求收縮，但發達經濟體的超額下單慣性可能對中國出口仍有支撐，這使得出口繼續保持較快增長。

中國7月官方製造業PMI轉為收縮，因此市場原本估計，隨著全球消費降溫跡象愈來愈多，中國出口也將受影響。不過，有跡象表明，由封鎖造成的運輸和供應鏈 中斷在7月持續緩解，正好趕上出口商為海外年底購物需求出貨高峰時間。

據中國港口協會數據，7月八個中國主要港口外貿貨櫃輸送量增長14.5％，增幅高於6月的8.4％。其中，上海港的貨櫃輸送量在7月創下歷史同期新高，超過430萬標準貨櫃（TEU），年增率超過16％。

除外需因素外，英大證券 研究所所長鄭後成表示，人民幣對美元匯率在4月、5月、6月連續貶值的基礎上，7月繼續貶值約0.7％，一定程度上也有利中國出口。

對於後續出口表現，市場看法分歧。界面新聞援引中信證券首席經濟學家明明分析，考慮到下半年全球從停滯性通膨到衰退的預期愈來愈強，在需求回落的大背景下，需要關注出口增速回落的風險。

招商證券研發中心宏觀首席分析師張靜靜則認為，出口增速有望繼續保持高位，以農產品供應鏈為主的出口鏈和以出行復甦需求為主的出口鏈將成為下半年出口亮點。

對於７月進口仍不及預期，分析師表示，主要還是因為內需疲軟和價格因素走弱導致進口增速低位徘徊。植信投資研究院指出，雖然6月中國國內消費增速轉正，消費需求有所回升，但進口貨櫃運價指數由7月初的1406下降至8月初的1388，由此可知，消費內需的修復只是消化部分國內供給，對進口的拉動作用有限。