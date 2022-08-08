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iPhone 14擴大備貨 台系蘋果鏈吃補

記者尹慧中、蕭君暉／綜合報導

智慧手機市況低迷，供應鏈傳出，蘋果逆勢操作，近期擴大iPhone 14系列新機初期總備貨量，高標上看9,500萬支，較原預期增加約5%，藉此大搶非蘋市占，台積電、鴻海、大立光、臻鼎-KY、華通等蘋果供應鏈出貨順勢提升，旺季營運吃補。

遭到點名的蘋果供應商皆未評論單一客戶訊息。業界傳出，此次iPhone 14系列將於9月中旬問世，共推出四款新機，包括iPhone 14、iPhone 14 Max（取代前一代mini款）、iPhone 14 Pro，以及最頂規的iPhone 14 Pro Max。

先前市場普遍預估，iPhone 14系列新機初期總備貨量約9,000萬支，台灣供應鏈包括台積電代工生產A16處理器與多數晶片，大立光供應光學鏡頭，鴻海為最大組裝廠，臻鼎、華通則是PCB主要協力廠。

業界最新消息傳出，近期蘋果通知供應商，擴大iPhone 14系列新機初期總備貨量，高標上看9,500萬支，較原預期增加約5%。研究機構以賽亞調研最新報告預期，新機當中，以最高階的iPhone 14 Pro Max備貨量最多。

法人認為，蘋果是台積電最大客戶，在非蘋手機普遍面臨調節庫存之際，蘋果擴大iPhone 14系列新機備貨量，將使得台積電高階製程接單持續暢旺。另外，臻鼎、華通，軟板大廠台郡也表示看好營運步入傳統旺季成長軌跡。

代工廠方面，今年iPhone 14系列新機入門機iPhone 14第一供應商是鴻海，第二供應商是立訊。入門級大螢幕iPhone 14 Max則以和碩為第一供應商，立訊是第二供應商。至於高階款iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，則由鴻海獨家奪單，預料都將受惠蘋果擴大拉貨。

隨需求暢旺，鴻海旗下iDPBG鄭州廠區本周將求職者獎金（返費）由人民幣1萬元，提高至人民幣1.05萬元，鴻海鄭州廠開始加碼普工招募的獎金，凸顯出iPhone 14量產在即，可望自8月下旬開始推升鴻海的業績。

iPhone 鴻海 蘋果

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