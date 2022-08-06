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台7月CPI增3.36% 外食費漲幅14年來新高

記者葉卉軒／綜合報導

台灣主計總處5日公布7月物價調查結果，7月消費者物價指數（CPI）年增率3.36%，雖是今年4月以來新低，但仍連續五個月超過3%，連12個月超過通膨警戒線2%，而今年1月~7月整體CPI年增率破3，達3.17%。7月各類物價中，外食費漲幅達6.76%，是近14年來新高。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，預估CPI年增率的高點已過，應該就是6月的3.59%，但由於7月CPI年增率仍是破3，顯示通膨率並未大幅趨緩，國內物價壓力還是滿大，以新台幣計價的進口物價指數也較上年同月漲17.42%，仍是二位數的成長，代表輸入性通膨的壓力還在，但近來國際農工原物料價格回落，預期未來國內物價壓力應可趨緩，若天候沒有異常的話，預期8月CPI年增率的漲幅應該會持續縮小。

不過，曹志弘指出，由於第2季CPI年增率3.46%比原本預測高，預估下周將召開的國民所得評審會議，上修今年全年CPI年增率的機會比較大，5月公布的預測值為2.67%。

主計總處資料顯示，7月CPI較上年同月漲3.36%，主因水果漲幅仍高，電價則因上年同月的低基數效應及7月起部分住宅用電調漲，加以外食費、肉類、蛋類、油料費、房租及家庭用品價格亦漲所致，惟通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅，若扣除蔬菜水果，漲2.94%，再剔除能源後的總指數（即核心CPI），漲2.73%。

曹志弘指出，由於廠商持續反映相關營運成本，外食費的漲幅持續擴大達6.76%，是近14年來新高，其中漲幅較大有中式早點漲11.3%、西式早點漲9.47%、火鍋漲8.63%、中式以外料理（例如日式、泰式、歐式等）漲9%，預估外食費的CPI年增率高點落在第3季的機率比較大。

此外，7月水果及蛋類上漲幅度也驚人，分別年漲29.47%、31.92%，電價因上年同月低基數效應，以及7月起部分住宅用電調漲，使得電費年漲12.64%，顯示物價壓力還是不小。

7 月躉售物價指數（WPI）較上年同月漲13.11%，以及 7月生產者物價指數（PPI）較上年同月漲11.26%，漲幅都較上月略降。

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