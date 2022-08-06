我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

中國28城市住房空置率飆至12%

記者林宸誼／綜合報導

為探索中國城市住房空置情況，研究機構重點研究28個城市3萬個小區並發布「報告」，發現平均住房空置率為12%，其中江西南昌、河北廊坊、廣東佛山住房空置率排前三位，均在15%以上，廣東深圳、北京、上海空置率最低，均在7%以下。

第一財經日報報導，貝殼研究院重點研究28個城市的3萬個小區，發布「2022年中國主要城市住房空置率調查報告」（簡稱「報告」），首次盤點了主要城市住房空置率水平，28個大中城市平均住房空置率為12%，相對處於較高區間。

分城市級別來看，住房空置率隨城市能級依次遞增，一線城市平均7%，二線城市平均12%，三線城市平均為16%。廣東深圳、北京、上海的空置率最低，在7%以下。江西南昌、河北廊坊、廣東佛山、重慶、湖北武漢空置率則在15%以上，其中江西南昌為20%，河北廊坊為19%。

對於空置住房的定義，國內外並無統一標準，在此次調研方法上，貝殼研究院選取平台連接的資深經紀人，也就是入職三年及以上業務「老人」，對業務範圍內的小區調研，將三個月以上無人居住的住房定義為「空置住房」，並對不同小區的空置戶數、小區總戶數分別加總，設定空置戶數／總戶數即為城市住房空置率。

北京 武漢

上一則

台7月CPI增3.36% 外食費漲幅14年來新高

下一則

放棄廣州足球場用地 恒大脫產套現8億美元

延伸閱讀

蒙市康斗 社區郵箱2分鐘被盜

蒙市康斗 社區郵箱2分鐘被盜
洛縣華人密集城市小區 整個康斗郵箱被卸下偷走

洛縣華人密集城市小區 整個康斗郵箱被卸下偷走
炫富、炫後台「純屬吹牛」 江西國控員工被停職

炫富、炫後台「純屬吹牛」 江西國控員工被停職
地表超過華氏158度可煎蛋 廣東30縣市發高溫紅色預警

地表超過華氏158度可煎蛋 廣東30縣市發高溫紅色預警

熱門新聞

超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。路透

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

2022-08-02 16:39
能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

2022-08-05 10:41
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
美國房地產價格正在下跌，交易轉趨清淡，銀行也收緊放款。(美聯社)

熱門標的物也下跌 美房地產反轉 價跌量縮

2022-07-31 16:57
Google執行長皮伽在全體員工大會中表示，他們的生產力並未達到整個員工數應有的水準，呼籲員工協助創建一個專注在工作任務的文化，並且更多聚焦在產品和顧客。（路透）

不滿生產力低落 Google執行長要員工衝刺 因應總經挑戰

2022-07-31 22:21

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動