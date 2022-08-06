中國28城市住房空置率飆至12%

為探索中國城市住房空置情況，研究機構重點研究28個城市3萬個小區並發布「報告」，發現平均住房空置率為12%，其中江西南昌、河北廊坊、廣東佛山住房空置率排前三位，均在15%以上，廣東深圳、北京 、上海空置率最低，均在7%以下。

第一財經日報報導，貝殼研究院重點研究28個城市的3萬個小區，發布「2022年中國主要城市住房空置率調查報告」（簡稱「報告」），首次盤點了主要城市住房空置率水平，28個大中城市平均住房空置率為12%，相對處於較高區間。

分城市級別來看，住房空置率隨城市能級依次遞增，一線城市平均7%，二線城市平均12%，三線城市平均為16%。廣東深圳、北京、上海的空置率最低，在7%以下。江西南昌、河北廊坊、廣東佛山、重慶、湖北武漢 空置率則在15%以上，其中江西南昌為20%，河北廊坊為19%。

對於空置住房的定義，國內外並無統一標準，在此次調研方法上，貝殼研究院選取平台連接的資深經紀人，也就是入職三年及以上業務「老人」，對業務範圍內的小區調研，將三個月以上無人居住的住房定義為「空置住房」，並對不同小區的空置戶數、小區總戶數分別加總，設定空置戶數／總戶數即為城市住房空置率。