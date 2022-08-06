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轉嫁成本 中國新能源車喊漲 車價調高443至887美元

記者林宸誼／綜合報導
新能源車企近期再度拉開漲價潮。（新華社）
新能源車企近期再度拉開漲價潮。（新華社）

晶片短缺、原材料價格居高不下、核心零部件價格大幅上漲等，導致中國上半年新能源汽車漲價潮的熱度尚未散去，然而包括smart汽車、零跑汽車、哪吒汽車在內的多家新能源車企近期再度拉開漲價帷幕，漲幅在人民幣3000元到6000元（約443.6美元到887.3美元）不等，漲價原因直指「上游原材料價格持續大幅上漲」。

21世紀經濟報導，全國乘聯會祕書長崔東樹表示，此次漲價一方面是由於上游原材料價格上漲，一方面也出於對未來價格預期的考量，車企認為下半年供給比較偏緊，價格壓力可能較大，不過電動車價格上漲相對理性，對下半年新能源車市不會有明顯影響。

吉利與奔馳合資品牌smart 1日發布，受全球原材料價格上漲影響，全新smart精靈#1 Premium配置車型價格將進行適當調整，自今年8月3日起，Premium配置車型官方零售價將上調人民幣5800元（約857.7美元）；Pure+及Pro+配置車型的官方零售價不作調整。

作為smart全面轉向電動化的首款車型，精靈#1定位小型純電動SUV，由BMW全球設計團隊負責整車設計、smart研發團隊主導研發並在吉利浩瀚架構下生產，於今年4月25日開啟預售，6月6日上市，此次漲價的smart精靈#1 Premium為頂配車型，漲價前售價為人民幣22.66萬元（約3.35萬美元），漲價後提至人民幣23.24萬元（約3.43萬美元）。

除了smart精靈#1之外，包括零跑汽車、哪吒汽車、江淮汽車等車企對多款車型進行價格上調，其中部分車企已是今年二度甚至三度漲價。

零跑汽車7月31日宣布，受上游原材料價格上漲等因素影響，零跑T03全系車型漲價人民幣5600到6600元（約828美元到976美元），調整後的指導價於8月1日零時正式生效。

這已是零跑汽車今年第二次漲價，今年3月，零跑T03已因上游原材料價格上漲上調人民幣3000到5000元（約443.6美元到739.4美元）。兩次累計漲價約人民幣1萬元，補貼後售價為人民幣7.95萬到9.65萬元（約1.17萬美元到1.42萬美元）。

繼今年3月上調過一次售價後，哪吒汽車7月再度漲價。7月10日，哪吒汽車宣布，2022款哪吒V全系車型價格上調，漲幅人民幣3000到5000元，調整後售價區間為人民幣7.99萬到9.69萬元（約1.18萬美元到1.43萬美元）。

7月27日，哪吒汽車又宣布U全系車型價格上調人民幣6,000元，調整後官方指導價區間為人民幣12.38萬到18.58萬元（約1.83萬美元到2.74萬美元）。

與此同時，江淮汽車旗下思皓E10X花仙子款部分車型售價調整，四葉草、滿天星、向日葵價格均上漲人民幣1000元（約147.8美元），調價之後三款售價分別為人民幣7.49萬元（約1.1萬美元）、7.79萬元（約1.15萬美元）、8.09萬元（約1.19萬美元）。

汽車 電動車 晶片

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