放棄廣州足球場用地 恒大脫產套現8億美元

中國恒大正加速處置資產。恒大原本要建設全球最大頂級足球 場的野心隨著深陷債務泥淖而破碎。恒大表示，退還了廣州恒大足球場地塊使用權。公告顯示，恒大集團 與受讓方廣州市規畫和自然資源局3日簽訂解除協議，據此解除合約並由恒大退還該地塊土地使用權，恒大預計能回收合計約人民幣55.2億元（約8.16億元）出讓金退庫款。不過，恒大稱，預計公司在轉讓中將虧損人民幣12.55億元（約1.85億美元）。

對於轉讓的原因，恒大說明，是因流動性問題對該地塊開發和建設的進度造成負面影響，此次轉讓將符合公司及所有持有者的整體利益。

據了解，該地塊位於廣州市番禺區謝村片區，總面積為49.9萬平方公尺，可建設用地面積為30.1萬平方公尺。2020年4月16日，恒大地產集團珠三角房地產開發有限公司子公司以底價人民幣68.13億元（約10.07億美元）競得。據原本合約，轉讓方獲授予該地塊作商業及體育用地，有效期為40年。如作商務用地，有效期為50年。

當時，恒大集團董事局主席許家印還親自構思該球場的概念、商業業態等。恒大集團董事局副主席夏海鈞曾宣稱，廣州恒大足球場將按照世界最高水準打造，成為世界規模最大、檔次最高、配套最全、科技含量最高、座位數最多國際頂級專業足球場，計畫在2022年底前竣工並投入使用。預計總投資人民幣120億元（約17.74億美元），占地約15萬平方公尺，總建築面積30萬平方公尺，可容納10萬人。

恒大仍身處債務風暴圈中。此前，外界預期恒大7月底提出債務重組 方案，但因規模龐大且複雜，因此恒大公告延期。