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放棄廣州足球場用地 恒大脫產套現8億美元

記者黃雅慧／綜合報導

中國恒大正加速處置資產。恒大原本要建設全球最大頂級足球場的野心隨著深陷債務泥淖而破碎。恒大表示，退還了廣州恒大足球場地塊使用權。公告顯示，恒大集團與受讓方廣州市規畫和自然資源局3日簽訂解除協議，據此解除合約並由恒大退還該地塊土地使用權，恒大預計能回收合計約人民幣55.2億元（約8.16億元）出讓金退庫款。不過，恒大稱，預計公司在轉讓中將虧損人民幣12.55億元（約1.85億美元）。

對於轉讓的原因，恒大說明，是因流動性問題對該地塊開發和建設的進度造成負面影響，此次轉讓將符合公司及所有持有者的整體利益。

據了解，該地塊位於廣州市番禺區謝村片區，總面積為49.9萬平方公尺，可建設用地面積為30.1萬平方公尺。2020年4月16日，恒大地產集團珠三角房地產開發有限公司子公司以底價人民幣68.13億元（約10.07億美元）競得。據原本合約，轉讓方獲授予該地塊作商業及體育用地，有效期為40年。如作商務用地，有效期為50年。

當時，恒大集團董事局主席許家印還親自構思該球場的概念、商業業態等。恒大集團董事局副主席夏海鈞曾宣稱，廣州恒大足球場將按照世界最高水準打造，成為世界規模最大、檔次最高、配套最全、科技含量最高、座位數最多國際頂級專業足球場，計畫在2022年底前竣工並投入使用。預計總投資人民幣120億元（約17.74億美元），占地約15萬平方公尺，總建築面積30萬平方公尺，可容納10萬人。

恒大仍身處債務風暴圈中。此前，外界預期恒大7月底提出債務重組方案，但因規模龐大且複雜，因此恒大公告延期。

恒大集團 足球 重組

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