中「快遞重鎮」義烏新冠疫情升溫 買家促台企趕發貨

新冠疫情再次反撲，這次受衝擊的是「快遞重鎮」和「世界小商品之都」的浙江義烏。（新華社）

新冠疫情 再次反撲，這次受衝擊的是「快遞重鎮」和「世界小商品之都」的浙江義烏，一名台企負責人表示，目前倉庫還是可以發貨，公司上午才剛趕著出了一批貨要出口到美國。

這名台企負責人還補充，其他台企這幾天也趕著出貨，「大家心裡其實很擔心，若這次疫情沒控制好變嚴重，那連貨沒法發就糟了，下半年的業務就更難做了。」

「義烏發布」微信公眾號5日發布，累計報告本土新冠病毒陽性感染者135例，義烏市公車暫停3天，並倡導市外人員非必要不來義，市內人員非必要不離義，確需離義的，需憑健康碼綠碼及24小時核酸檢測 陰性證明。全市密閉場所暫停營業。

這名台企負責人指出，除了發現多例陽性感染者的青口夜市被列為高風險地區，目前義烏市公車暫停3天，餐廳不能內用，只能外帶，人員出入小區還是自由的，超市也沒有封閉，還是可以採買民生物資。

另一名台企負責人表示，的確有員工居住的小區因為被封控而被關在家裡。現階段也只能要求還能上班的員工嚴守每天核酸檢測等防疫 政策外，剩下就只能看疫情發展。「目前義烏全市的快遞物流都正常營運，我們也可以正常發貨，但線下市場客流量下降非常明顯。」

他感嘆，疫情前不管白天或黑夜，義烏永遠都是擠滿來自世界各地客商，意情爆發後到現在，街頭空蕩蕩，「現在都是靠長期累積下來的客戶回頭下訂單，我們先透過視訊讓客戶看產品，然後在快遞樣品到客戶手上，確認無誤後才下單，一來一往交易時間拉長了。」

作為全中國快遞物流重鎮的義烏，在全中國商品貨物進出往來以及商品供應鏈中有著舉足輕重的作用。根據義烏郵政管理局數據顯示，義烏市2021年快遞服務企業業務量累計完成92.8億件。

今年上半年，中國國家郵政局發布數據顯示，義烏快遞業務量、快遞業務收入均位居城市前五位，快遞業務量更是位居榜首。

義烏一家快遞公司客服表示，確實有封控區的快遞小哥被關在家裡了，目前沒有接到針對快遞物流業的具體安排，一切還是以義烏防疫政策安排為主，現在所能做的，就是要求各據點對快件、倉庫等進行消毒，快遞業務員也要求全員保持24小時核酸，才能正常的分揀派送。