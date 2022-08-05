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今年北京服貿會 打造元宇宙場景

記者葉文義／綜合報導
2022年中國國際服貿會將在8月31日開幕，將打造近1萬平方公尺元宇宙體驗場景，是本屆服貿會亮點之一。(新華網)
2022年中國國際服貿會將在8月31日開幕，將打造近1萬平方公尺元宇宙體驗場景，是本屆服貿會亮點之一。(新華網)

2022年中國國際服貿會將於8月31日至9月5日在北京國家會議中心和首鋼園區舉辦，北京市經濟和信息化局副局長彭雪海3日表示，今年將綜合應用沉浸式、互動式技術，打造近1萬平方公尺元宇宙體驗場景，是本屆服貿會亮點之一。

今年北京服貿會整體展示面積15.2萬平方公尺，將首次啟用北京國家會議中心二期展區，是全球服務貿易領域規模最大的綜合性展會。

新華網引述彭雪海指稱，本屆服貿會電信、電腦和資訊服務專題展以「連結全球 賦能未來」為主題，布局通信和數位技術、元宇宙應用兩大主題館，設置通信基礎設施、雲計算大數據、積體電路和工業互聯網、元宇宙內容製作、元宇宙場景應用、元宇宙發布等6大專區。

本屆服貿會將舉辦綜合展和專題展，綜合展設在國家會議中心，設置服務貿易成果專區、國別專區、省區市及港澳台專區，以及年度主題專區。

專題展新設環境服務專題，共9個專題。其中，電信、電腦和資訊服務，金融服務，文旅服務，教育服務，體育服務，供應鏈及商務服務，工程諮詢與建築服務，健康衛生服務等8個專題仍設在首鋼園區；環境服務專題設在國家會議中心二期。新設的環境服務專題將重點展示生態環保、綠色節能新技術、新應用。

截至目前，2022年北京服貿會線下總體招展已完成88.3％，整體國際化率20.5％。德國、英國、日本等25個國家以國家名義、6家國際組織以總部名義線下辦展，其中瑞士、義大利等8個國家首次以國家名義線下辦展。

北京 元宇宙 義大利

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