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雙利空 阿里上季獲利腰斬 營收出現8年來首次衰退

記者林宸誼／綜合報導
疫情拖累，阿里巴巴第2季財報出現在美上市以來季度營收首次負增長。（中新社）
疫情拖累，阿里巴巴第2季財報出現在美上市以來季度營收首次負增長。（中新社）

中國電商巨頭阿里巴巴，4日在美股開盤前公布截至今年6月底的第2季財報（2023財年第1季財報），受累疫情及宏觀經濟逆風影響，營收為人民幣2055.55億元（約304.55億美元），年減0.09%；淨利潤為人民幣227.39億元（約33.69億美元），年減50%。這是阿里2014年9月美股ADS上市以來首次出現季度收入負增長。

值得留意的是，阿里第2季以約35億美元回購約3860萬股美國存託股（ADS）。目前整個250億美元的股份回購計畫於2024年3月底前有效。截至2022年6月30日，股份回購計畫仍有120億美元未使用的額度。

阿里上季獲利腰斬，也使得阿里巴巴美股盤前交易由一度重上100美元關口，高見102.6美元，漲幅6%；隨後回落至99.49美元，漲4%。

阿里財報顯示，截至今年6月底止的12個月，有超過1.23億名年度活躍消費者每人在淘寶和天貓上消費超過人民幣10萬元；相比於上年同期，約有98%繼續保持活躍。

阿里巴巴集團董事會主席張勇表示，雖然業務在4、5月增速相對放緩，但進入6月已經看到往好跡象，基於公司擁有的高品質消費群體，以及滿足客戶不同需求的多元化業務所呈現出的韌性，對未來長期增長充滿信心。

中國業務方面，營收人民幣1419.35億元（約210.29億美元），年減1%。其中受累中國封控措施及宏觀經濟逆風，雖然舉辦電商節「天貓618」，但淘寶和天貓的線上實物商品商品交易總額（GMV）下降。不過阿里表示，5月下旬物流運力正常化，GMV正在恢復，而天貓618實現支付GMV與上年相比正增長。

仍處於燒錢階段的社區雜貨電商「淘菜菜」上季GMV增長二倍，阿里表示，在優化定價策略、提高採購能力和減少營運成本的推動下，「淘菜菜」虧損與上季相比大幅收窄。

此外，平價電商「淘特」虧損與去年同期及與上季同期相比均大幅收窄，主要是受惠優化用戶獲取的投入，以及提高了活躍消費者的平均消費。

中國商業直營及其他收入年增8%，至人民幣647.14億元（約95.88億美元），主要由於盒馬、天貓超市和高鑫零售受惠於線上購買食品、雜貨、快消日用品錄得強勁增長所帶動，部分被新冠肺炎疫情導致的線下銷售疲軟所抵銷。

阿里雲業務收入人民幣239.38億元（約35.46億美元），年增10%，阿里解釋，有大型客戶逐漸停止使用阿里雲，以及來自在線教育客戶的收入減少，但金融服務、公共服務在內的非互聯網行業的增長復甦。

國際商業分部方面，營收人民幣154.51億元（約22.89億美元），年增2%。

電商 營收 美股

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