防缺電 中國啟動新一波電網工程

為確保不拉閘限電，中國國家電網表示，下半年將再開工一批重大電網工程，預計，今年國家電網在建和新開工專案總投資 達到人民幣1.3兆元（約1926.1億美元），創歷史新高。

去年第3季因為疫後用電需求大增，加上氣溫飆高，各省市電力公司一度拉閘限電，包括廣東、江蘇、浙江，山東等地都出現缺電衝擊製造業，尤其廣東缺電時間更高達66天之久。

中國國家電網提前做好用電需求的預測，並把西部的充沛電力拉到東部來使用，今年下半年，國家電網將陸續新開工建設金沙江上游水電站送湖北、甘肅 隴東送山東、寧夏送湖南、新疆哈密送重慶等八條特高壓輸電大通道。同時，還將啟動山西大同至天津南、陝西至安徽、陝西至河南 等六項特高壓輸電工程的前期準備工作。

中國國家電網指出，今年1到7月，已完成電網投資人民幣2364億元（約350.25億美元），年增19%，目前在建專案總投資人民幣8832億元（約1308.55億美元），其中110千伏及以上電網和抽水蓄能電站3299項。到年底前，國家電網預計再完成近人民幣3000億元（約444.48億美元）電網投資，開工一大批重大工程，專案總投資人民幣4169億元（約617.68億美元），其中110千伏及以上電網和抽水蓄能電站1173項，屆時在建項目總投資有望創歷史新高。