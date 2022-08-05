我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

防缺電 中國啟動新一波電網工程

記者林茂仁／綜合報導

為確保不拉閘限電，中國國家電網表示，下半年將再開工一批重大電網工程，預計，今年國家電網在建和新開工專案總投資達到人民幣1.3兆元（約1926.1億美元），創歷史新高。

去年第3季因為疫後用電需求大增，加上氣溫飆高，各省市電力公司一度拉閘限電，包括廣東、江蘇、浙江，山東等地都出現缺電衝擊製造業，尤其廣東缺電時間更高達66天之久。

中國國家電網提前做好用電需求的預測，並把西部的充沛電力拉到東部來使用，今年下半年，國家電網將陸續新開工建設金沙江上游水電站送湖北、甘肅隴東送山東、寧夏送湖南、新疆哈密送重慶等八條特高壓輸電大通道。同時，還將啟動山西大同至天津南、陝西至安徽、陝西至河南等六項特高壓輸電工程的前期準備工作。

中國國家電網指出，今年1到7月，已完成電網投資人民幣2364億元（約350.25億美元），年增19%，目前在建專案總投資人民幣8832億元（約1308.55億美元），其中110千伏及以上電網和抽水蓄能電站3299項。到年底前，國家電網預計再完成近人民幣3000億元（約444.48億美元）電網投資，開工一大批重大工程，專案總投資人民幣4169億元（約617.68億美元），其中110千伏及以上電網和抽水蓄能電站1173項，屆時在建項目總投資有望創歷史新高。

投資 河南 甘肅

上一則

今年北京服貿會 打造元宇宙場景

下一則

阿里股東軟銀提前賣股 套現220億美元

延伸閱讀

為阻止柏克萊人民公園展開住房建設 抗議者與警衝突

為阻止柏克萊人民公園展開住房建設 抗議者與警衝突
PATH火車10億改善工程 獲「卓越公共運輸系統成就獎」

PATH火車10億改善工程 獲「卓越公共運輸系統成就獎」
Max Long 專精屋頂換新及維修承接住宅、餐館、商業工程 三十一年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long 專精屋頂換新及維修承接住宅、餐館、商業工程 三十一年歷史 經驗豐富 免費估價
林智堅偏好限制性招標 藍促查是否護航御用廠商

林智堅偏好限制性招標 藍促查是否護航御用廠商

熱門新聞

超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。路透

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

2022-08-02 16:39
美國房地產價格正在下跌，交易轉趨清淡，銀行也收緊放款。(美聯社)

熱門標的物也下跌 美房地產反轉 價跌量縮

2022-07-31 16:57
Google執行長皮伽在全體員工大會中表示，他們的生產力並未達到整個員工數應有的水準，呼籲員工協助創建一個專注在工作任務的文化，並且更多聚焦在產品和顧客。（路透）

不滿生產力低落 Google執行長要員工衝刺 因應總經挑戰

2022-07-31 22:21

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁