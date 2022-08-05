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英特爾晶片遲到 台積3奈米擴產恐踩煞車

記者尹慧中／綜合報導

集邦科技（TrendForce）、以賽亞調研（Isaiah Research）兩大研究機構4日公布最新調查，英特爾（Intel）原先計畫將Meteor Lake當中tGPU晶片組委外台積電，不過，相關計畫由2023上半年再度遞延至2023年底。

外界解讀，由於英特爾是台積電3奈米首批大咖客戶之一，英特爾遞延該晶片量產時程，將使台積電3奈米產能擴充放緩，恐壓抑明年成長動能。

兩大研究機構調查預測，英特爾部分委外訂單大幅減少且遞延，將使明年投片量近腰斬，牽動台積電後續3奈米擴產計畫踩煞車，換言之，台積電3奈米首發指標大客戶只剩蘋果獨撐，台積電已緊急通知設備供應商調整2023年設備訂單。

台積電4日回應，公司不評論個別客戶業務。公司產能擴充項目按照計畫進行。英特爾也未回應。

英特爾是台積電大客戶之一，研究機構數據顯示，英特爾2021年居台積電第六大客戶，該年營收貢獻約7.2%，若英特爾相關先進製程需求放緩或延後，對台積電勢必造成衝擊。

分析師指出，台積電沒說的是擴充項目雖然仍按計畫進行，但因客戶需求變化，估計2023年實際擴充的規模，將較最初2021年預期規模大幅縮減。

集邦科技指出，相關產品最初規畫於2022下半年量產，後因產品設計與製程驗證問題遞延至2023上半年。近期該產品量產時程又因故再度遞延至2023年底，使得2023年原預訂的3奈米產能近乎全面取消，投片量僅剩下少量進行工程驗證。

集邦科技指出，此舉已大幅衝擊台積電擴產計畫，造成3奈米製程自2022下半年至2023年首波客戶僅剩下蘋果M系列及A17晶片，讓台積電已決議放緩擴產進度，讓產能不過度閒置造成巨大的成本壓力。

此外，以賽亞調研指出，台積電擴產計畫依客戶需求調整，原先2023年3奈米的擴產規模估將減少月產1萬至1.5萬片，其中，估計英特爾在台積電3奈米投片的繪圖處理器（GPU）產品原預計2023年底達到每月1.5萬片至2萬片的投片量。

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